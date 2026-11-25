Trong hai ngày 07 và 08/12/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên và không gian mở phụ cận Quảng trường Hưng Yên, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên diễn ra Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 (TECHFEST Hưng Yên 2026), chủ đề “Mạch nguồn văn hiến – Sức bật công nghệ”.

Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên chủ trì, quy mô 200 gian hàng thuộc 08 không gian đổi mới sáng tạo, dự kiến đón 20.000-30.000 lượt khách tham quan trong hai ngày. Chương trình giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, giải pháp khoa học và công nghệ ứng dụng được trong thực tiễn; đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

KẾT NỐI NHU CẦU THỰC TIỄN VỚI GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

TECHFEST Hưng Yên 2026 diễn ra khi cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – các lĩnh vực được xác định là động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế – xã hội.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức TECHFEST Hưng Yên 2026 ngày 25/11, bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, cho biết TECHFEST Hưng Yên 2026 không đơn thuần là một hoạt động truyền thông hay trình diễn công nghệ thông thường, mà là bước cụ thể hóa sinh động và quyết liệt các chủ trương, thể chế cốt lõi của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Mang thông điệp xuyên suốt “Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp công nghệ – Từ kết nối đến hợp tác và tăng trưởng”, TECHFEST Hưng Yên 2026 không chỉ trưng bày công nghệ, mà tạo một nơi để nhu cầu thực tế của sản xuất, kinh doanh và đời sống gặp các ý tưởng, giải pháp và nguồn lực phù hợp, mở đường cho những hợp tác và ứng dụng sau sự kiện”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết.

Bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, phát biểu tại Lễ Phát động

Với nền văn hiến lâu đời, truyền thống hiếu học, hệ thống làng nghề, vùng nông nghiệp, các khu công nghiệp và tiềm năng kinh tế biển, Hưng Yên hội tụ đầy đủ điều kiện mở rộng tăng trưởng và phát triển dựa trên tri thức và công nghệ. Vấn đề không chỉ là tiếp cận công nghệ hiện đại, mà là chọn, ứng dụng và làm chủ những giải pháp hợp với điều kiện địa phương.

Theo hướng đó, TECHFEST Hưng Yên 2026 tập trung vào giá trị ứng dụng của khoa học và công nghệ: nâng hiệu quả dây chuyền sản xuất, tối ưu quản trị doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp giá trị cao, hỗ trợ giáo dục, y tế, thương mại và bảo tồn di sản văn hóa. Qua các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối, sự kiện thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa bên có giải pháp và bên có nhu cầu.

200 GIAN HÀNG, 08 KHÔNG GIAN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TECHFEST Hưng Yên 2026 sẽ có 200 gian hàng tổ chức theo 08 không gian đổi mới sáng tạo, tương ứng các lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ của tỉnh.

Không gian Công nghiệp và công nghệ tiên tiến giới thiệu các giải pháp robot, tự động hóa, thị giác máy tính, in 3D, công nghệ vật liệu và mô hình nhà máy tương lai.

Không gian AI và công nghệ số tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI tiếng Việt, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, phần mềm quản trị và an toàn thông tin.

Không gian Nông nghiệp thông minh giới thiệu công nghệ giống, cảm biến, nông nghiệp số, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị.

Không gian Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên nước, tái chế, vật liệu sinh học và tận dụng phụ phẩm.

Không gian Y tế và sức khỏe giới thiệu thiết bị theo dõi sức khỏe, giải pháp y tế số, tư vấn từ xa và công nghệ chăm sóc cộng đồng.

Không gian Giáo dục và phát triển con người giới thiệu giáo dục STEM, robot học đường, học liệu số, ứng dụng AI trong dạy học và các hoạt động thực hành khoa học.

Không gian Thương mại, logistics và kinh tế số giới thiệu giải pháp kho vận thông minh, quản trị đơn hàng, thanh toán số, thương mại điện tử và quản lý chuỗi cung ứng.

Không gian Văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo tập trung vào số hóa di sản, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, nội dung số, thiết kế sáng tạo và cách tiếp cận mới với văn hóa, du lịch và làng nghề truyền thống.

KẾT NỐI ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên cho biết mục tiêu xuyên suốt của TECHFEST Hưng Yên 2026 là cầu nối nhu cầu ứng dụng công nghệ với năng lực nghiên cứu, cung ứng giải pháp và nguồn lực đầu tư. Với doanh nghiệp công nghiệp và sản xuất, sự kiện là nơi tìm giải pháp nâng năng suất, kiểm soát chất lượng, tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh. Với hợp tác xã, cơ sở chế biến và doanh nghiệp nông nghiệp, đây là dịp tiếp cận công nghệ bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Với cộng đồng khởi nghiệp và các nhóm nghiên cứu, đây là nơi giới thiệu sản phẩm, nhận phản hồi thị trường, tìm đối tác và thử nghiệm công nghệ.

Ông Nguyễn Trường Long, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, chia sẻ về Cuộc thi khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo Hưng Yên 2026

Ngoài khu gian hàng, chương trình có 01 diễn đàn chính sách cấp cao và 08 hội thảo chuyên đề, cùng các phiên kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và tổ chức đồng hành. Nội dung tập trung vào doanh nghiệp công nghệ, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp giá trị gia tăng, nhân lực chất lượng cao và phát huy di sản trong kỷ nguyên số.

Các tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được mời đồng hành qua nhiều hình thức: chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chuyên môn, nêu nhu cầu công nghệ, hỗ trợ nguồn lực và kết nối đầu tư – thương mại.

Các cơ hội hợp tác hình thành tại sự kiện được Ban Tổ chức theo dõi tiếp tại các mốc 7, 30, 90 và 180 ngày sau TECHFEST, tùy nhu cầu và mức độ sẵn sàng của các bên, để chuyển những trao đổi ban đầu thành hợp tác và ứng dụng cụ thể.

TECHFEST Hưng Yên 2026 mở cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho học sinh, sinh viên, giáo viên, gia đình và người dân thông qua các hoạt động lập trình, robot học đường, ứng dụng AI tiếng Việt, mô phỏng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và khám phá di sản số. Chương trình đưa kiến thức công nghệ đến gần công chúng bằng cách trực quan, dễ hiểu và có tương tác, nhất là với người trẻ.

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hưng Yên thu hút 317 hồ sơ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 đã thu hút 317 hồ sơ đăng ký. Với chủ đề “Khát vọng ra khơi”, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những ý tưởng, dự án có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, gắn với không gian phát triển mới của tỉnh Hưng Yên.

Đại diện hai giải Nhất ở hạng mục ý tưởng và hạng mục sản phẩm của Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Hưng Yên năm 2026, chia sẻ tại sự kiện

Theo Ban tổ chức, chất lượng hồ sơ năm nay có nhiều chuyển biến, với các dự án ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), phát triển phần mềm và sản phẩm có bản thử nghiệm. Các dự án tiêu biểu sẽ được lựa chọn tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia năm 2026. Tỉnh định hướng kết nối các nhóm khởi nghiệp với mạng lưới chuyên gia và quỹ đầu tư trong nước, quốc tế nhằm tìm kiếm nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và hiện thực hóa các ý tưởng. Cuộc thi không chỉ dừng ở việc tìm kiếm, tôn vinh ý tưởng sáng tạo mà còn hướng tới hình thành các dự án có khả năng ứng dụng, phát triển thành sản phẩm và đóng góp cho kinh tế địa phương. Ở hạng mục ý tưởng, giải Nhất thuộc về Dự án “An Lão AI - Trợ lý giọng nói và nền tảng AIoT hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà”. Hai giải Nhì được trao cho 2 dự án về vật liệu bê tông geopolymer hướng tới Net Zero và “Giọt xanh”, ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh nhằm hình thành thói quen tiết kiệm nước cho học sinh. Ở hạng mục dự án đã có sản phẩm, giải Nhất được trao cho Dự án “Nền tảng quản lý và tối ưu hóa phát thải khí nhà kính Lead On GHG”. Hai giải Nhì trao cho dự án "Pho Hien Heritage", dự án bảo tồn và lan tỏa di sản Phố Hiến gắn với du lịch số; và nền tảng giáo dục tích hợp trí tuệ nhân tạo "ROBOT STEM VTG". Ông Nguyễn Trường Long, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, cho biết sẽ xem xét và đề xuất các đề tài, dự án cấp tỉnh để hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với những dự án có sản phẩm và áp dụng thực tiễn trong thời gian tới.

Chính thức phát động TECHFEST Hưng Yên 2026 với chủ đề "Mạch nguồn văn hiến, sức bật công nghệ"

Tiếp nối thành công này, chương trình đã chính thức phát động TECHFEST Hưng Yên 2026 với chủ đề "Mạch nguồn văn hiến, sức bật công nghệ", nhằm tạo ra bệ phóng kết nối chuyên gia và nhà đầu tư. Sáng kiến này đóng vai trò là cầu nối đưa công nghệ vào đời sống, nuôi dưỡng trí tuệ trẻ và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái khởi nghiệp trong tỉnh.