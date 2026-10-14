Techcombank thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hiệp Bình Phước

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;

- Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT - NHNN ngày 31/12/2025 quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);

- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;

- Căn cứ văn bản số 6698/KV2-GS2 ngày 22/07/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hiệp Bình Phước trực thuộc Techcombank chi nhánh Gia Định.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hiệp Bình Phước trực thuộc

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

1. Thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định – Phòng giao dịch Hiệp Bình Phước như sau:

- Địa điểm cũ: Số 557B, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh

- Địa điểm mới: 75B, 77 đường Hiệp Bình, khu nhà ở Hiệp Bình, khu phố 17, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian dự kiến hoạt động tại địa điểm mới: tháng 19/10/2026

Xem chi tiết tại đây!