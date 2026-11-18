- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;

- Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT - NHNN ngày 31/12/2025 quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung);

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);

- Căn cứ Quy định số 379/2026/QÐ2-TCB ngày 28/10/2026 của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;

- Căn cứ văn bản số 4123/KV6-QLGS1 ngày 06/11/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khu vực 6 về việc chấp thuận chuyển địa điểm phòng giao dịch Cẩm Phả trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo

Thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:

1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh - Phòng giao dịch Cẩm Phả

• Địa điểm cũ: Số 180-182 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh

• Địa điểm mới: Tầng 1, 2, 3 số 681+683+685+687 Trần Phú, tổ 2, khu phố 17, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh

2. Ngày dự kiến hoạt động địa điểm mới: 23/11/2026

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