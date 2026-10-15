Techcombank (TCB) vươn lên dẫn đầu quy mô vốn điều lệ, dự phóng lợi nhuận 9 tháng vượt 28.000 tỷ đồng

Chi tiết phương án tăng vốn kỷ lục và lợi thế từ chính sách mới

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (mã chứng khoán: TCB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 35.731 tỷ đồng. Kế hoạch này dự kiến được triển khai trong quý 4 năm 2026 thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Cùng với đó, tổ chức này sẽ phát hành thêm 29,98 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tương ứng tỷ lệ 0,28%.

Hoàn tất các đợt phát hành này, quy mô vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng. Con số này đưa Techcombank trở thành tổ chức tín dụng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Việc gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận tích lũy giúp củng cố tỷ lệ an toàn vốn mà không làm phát sinh chi phí huy động mới. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank hiện đạt 15%, vượt xa mức tối thiểu 8% theo quy định của cơ quan quản lý. Nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên phân bổ vào các mảng kinh doanh cốt lõi, đáp ứng nhu cầu tín dụng dài hạn và tài trợ cho các dự án chuyển đổi số.

Nguồn lực tài chính của Techcombank còn được hỗ trợ bởi các quy định tại Thông tư số 50 ban hành năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Văn bản này yêu cầu hệ thống ngân hàng chuyển đổi sang quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Điểm đáng chú ý là nếu đăng ký áp dụng sớm lộ trình trước ngày 1 tháng 1 năm 2028, trần tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi của ngân hàng sẽ được nới rộng từ 85% lên 95%. Với lợi thế tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao, việc nâng trần chỉ tiêu này tạo ra khoảng trống lớn để ngân hàng tiếp tục mở rộng không gian cấp tín dụng ra nền kinh tế.

Dự phóng lợi nhuận 9 tháng và góc nhìn định giá cổ phiếu

Sự mở rộng quy mô tín dụng cùng đà tăng trưởng của mảng thu phí dịch vụ đang tạo động lực lớn cho kết quả kinh doanh của Techcombank. Báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3 năm 2026 của nhà băng này đạt 9.548 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế dự kiến chạm mức 28.088 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 20% và hoàn thành 75% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng tín dụng tính đến cuối quý 3 ước đạt 16% so với thời điểm đầu năm, tập trung chủ yếu vào việc tái cơ cấu danh mục sang phân khúc cho vay khách hàng.

Đi sâu vào các chỉ tiêu cấu thành, thu nhập ngoài lãi trong quý 3 được dự báo tăng 22% so với quý liền trước nhờ sự đóng góp từ phí dịch vụ và kinh doanh chứng khoán đầu tư. Yếu tố này đóng vai trò bù đắp cho sự suy giảm nhẹ của biên lãi thuần do chi phí huy động vốn có xu hướng nhích lên. Cho cả năm 2026, Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự phóng lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 37.644 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức an toàn 126%, đảm bảo chất lượng tài sản trước các biến động vĩ mô.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB đang giao dịch quanh vùng giá 32.950 đồng mỗi cổ phiếu vào giữa tháng 10 năm 2026, phục hồi 15% so với vùng đáy thiết lập hồi cuối tháng 7. Thanh khoản bình quân duy trì ở mức cao với hơn 16 triệu đơn vị được sang tay mỗi phiên. Đánh giá về triển vọng cổ phiếu, Công ty Chứng khoán SHS đưa ra mức giá mục tiêu 12 tháng là 41.300 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng mức giá quy đổi 27.400 đồng sau khi ngân hàng hoàn tất chia cổ tức tỷ lệ 50%. Các tổ chức phân tích đồng thuận rằng vị thế dẫn đầu về vốn điều lệ và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho định giá của Techcombank.