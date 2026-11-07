Techcombank (TCB): Tất toán trước hạn 2 năm lô trái phiếu 250 tỷ đồng

Mua lại trước hạn và cơ cấu nợ trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tiếp nhận báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (mã chứng khoán TCB). Theo tài liệu công bố, vào ngày 05/11/2026, ngân hàng này đã thực hiện quyền mua lại toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu mang mã TCB12522.

Cụ thể, lô trái phiếu TCB12522 có tổng giá trị huy động theo mệnh giá là 250 tỷ đồng. Trong giao dịch này, Techcombank đã thực hiện mua lại với mức giá thực tế là 1,059 tỷ đồng cho mỗi đơn vị trái phiếu, tương ứng tổng số tiền chi ra để tất toán khoản nợ này đạt 264,75 tỷ đồng.

Dữ liệu phát hành cho thấy lô chứng khoán nợ mã TCB12522 được Techcombank chào bán ra thị trường vào ngày 05/11/2025. Kỳ hạn gốc của lô trái phiếu này được thiết kế là 36 tháng, với ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu rơi vào ngày 05/11/2028. Như vậy, thông qua đợt giao dịch lần này, nhà băng đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ nợ, tất toán lô trái phiếu trước thời điểm đáo hạn đúng 2 năm.

Đáng chú ý, hoạt động tất toán sớm này nằm trong một chuỗi các đợt cơ cấu nợ trái phiếu đang được Techcombank triển khai mạnh mẽ. Ở chiều huy động, ngân hàng liên tục chào bán các lô trái phiếu mới với quy mô lớn. Gần đây nhất vào ngày 29/10/2026, Techcombank đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TCBL12617. Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, giúp ngân hàng huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/10/2029.

Ngay sau đó, vào ngày 30/10/2026, ngân hàng tiếp tục phát hành thêm lô trái phiếu mã TCBL12618. Lô này có quy mô giá trị 1.000 tỷ đồng, thiết kế theo kỳ hạn 3 năm và có ngày đáo hạn kế hoạch là 30/10/2029.

Rót thêm vốn cho công ty con và kế hoạch lập ngân hàng trực thuộc

Bên cạnh hoạt động điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trên thị trường trái phiếu, ban lãnh đạo Techcombank cũng đang tập trung củng cố năng lực tài chính cho các đơn vị thành viên. Theo Tờ trình số 105/2026/TTr-TCKH ban hành ngày 25/09/2026 do Tổng giám đốc cùng các Khối Tài chính Kế hoạch, Quản trị rủi ro và Quản trị Ngân hàng đề xuất, Techcombank đã thông qua phương án tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom (TCGIns). Dựa trên phương án này, ngân hàng dự kiến sẽ rót thêm tối đa 680 tỷ đồng vào TCGIns, tương ứng với việc mua thêm 68 triệu cổ phần phát hành mới với mức giá mệnh giá là 10.000 đồng cho mỗi cổ phần.

Đồng thời, hội đồng quản trị ngân hàng đã phê duyệt quyết định chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/11/2026. Mục đích của đợt chốt danh sách này là để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thành lập một ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điểm đáng chú ý là định chế tài chính mới này sẽ do Techcombank sở hữu 100% vốn, đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).

Các định hướng mở rộng quy mô được hậu thuẫn bởi nền tảng tài chính tích cực mà ngân hàng vừa công bố. Kết thúc quý III/2026, Techcombank báo cáo mức lợi nhuận trước thuế đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý này, thu nhập lãi thuần cũng ghi nhận mức tăng 17,9%, đóng góp 11,7 nghìn tỷ đồng vào tổng thu nhập.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần với mức tăng 16,9%, đạt 32,0 nghìn tỷ đồng. Kết quả này giúp lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng vươn lên mức 28,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7%. Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Techcombank chạm mốc 1,3 triệu tỷ đồng, mở rộng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động tiền gửi từ khách hàng đạt 692,1 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 8,4% so với thời điểm một năm trước và tăng 4,0% so với hồi đầu năm.