Techcombank (TCB) rót thêm hàng trăm tỷ đồng vào công ty bảo hiểm, chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 50%

Rót tối đa 680 tỷ đồng nâng tỷ lệ sở hữu tại Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom

Theo nghị quyết được Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam ban hành, ngân hàng sẽ triển khai tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom theo nội dung tờ trình của Tổng giám đốc phối hợp cùng các khối nghiệp vụ chuyên môn. Cụ thể, Techcombank dự kiến góp thêm số tiền tối đa 680 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng phát hành 68 triệu cổ phần ở mức mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần.

Sau khi phương án thông qua, Hội đồng quản trị giao trực tiếp cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo Khối Tài chính và Kế hoạch cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các quy định nội bộ của ngân hàng, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn và an toàn hoạt động tài chính.

Lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50% và chào bán ESOP

Bên cạnh việc rót vốn vào công ty thành viên trong lĩnh vực bảo hiểm, Techcombank chuẩn bị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền lợi cho cổ đông được ấn định vào ngày 30/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến vào ngày 29/10/2026. Ngân hàng sẽ phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, nghĩa là cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, trong khi các cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ theo quy định.

Ngay sau đợt chi trả cổ tức, Techcombank tiếp tục triển khai chào bán gần 29,97 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu hoàn tất thành công cả hai đợt phát hành cổ phiếu trên, quy mô vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ được nâng lên mức hơn 106.590 tỷ đồng, củng cố vững chắc vị thế vốn hàng đầu trên thị trường tài chính ngân hàng.