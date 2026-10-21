Techcombank (TCB) lập kỷ lục lợi nhuận theo quý, giải ngân mạnh tay cho các dự án hạ tầng

Lợi nhuận quý 3 xác lập đỉnh mới, thu nhập dịch vụ bứt phá

Báo cáo tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (mã chứng khoán TCB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động lũy kế 9 tháng đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vươn lên mức 28.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 23,7%. Tính riêng trong quý 3/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và chính thức thiết lập mức lợi nhuận cao nhất theo quý từ trước đến nay. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đo lường trong 12 tháng gần nhất tăng lên mức 16,3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản đạt 2,5%.

Động lực tăng trưởng chính của ngân hàng đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của thu nhập lãi thuần và sự bứt phá của mảng dịch vụ. Thu nhập lãi thuần 9 tháng tăng 16,9% lên 32.000 tỷ đồng. Biên lãi thuần theo quý tiếp tục đà phục hồi, chạm mốc 3,5%. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng ghi nhận 11.800 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Tỷ trọng thu nhập dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động đã tăng từ 21,9% lên 26,2%, giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu.

Đóng góp lớn nhất vào cơ cấu thu nhập dịch vụ là mảng thư tín dụng, tiền mặt và thanh toán với 4.900 tỷ đồng, tăng 136,6%. Mảng dịch vụ bảo hiểm cũng cho thấy sự phục hồi ấn tượng khi mang về 1.700 tỷ đồng, tăng 106,1%. Các nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngoại hối và phái sinh đều ghi nhận mức tăng trưởng xấp xỉ 30%.

Chi phí hoạt động 9 tháng của ngân hàng đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 18,7%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập trong quý 3 được kiểm soát ở mức 31,9%. Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng giảm 30,5%, lùi về mức 2.500 tỷ đồng.

Tăng tốc tín dụng hạ tầng và củng cố nền tảng vốn an toàn

Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng có sự bứt tốc rõ rệt trong quý 3 nhờ việc đẩy mạnh tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia. Tính cả các khoản tín dụng được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng, dư nợ tại ngân hàng mẹ đã tăng 16,3% so với thời điểm đầu năm.

Chi tiết về cơ cấu cho vay, tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Phần lớn dư nợ tăng thêm đến từ việc giải ngân trực tiếp cho các dự án hạ tầng quốc gia quy mô lớn. Ở mảng bán lẻ, tín dụng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ ghi nhận mức dư nợ 419.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm. Ở phần nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng đạt 692.100 tỷ đồng, tăng 4%. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn duy trì ở mức cao, chiếm 35,5% tổng lượng tiền gửi.

Các chỉ tiêu an toàn vốn và thanh khoản của ngân hàng tiếp tục duy trì ở nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi được cải thiện từ 80,1% xuống 77,7%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát an toàn ở mức 27,9%. Tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II duy trì ở mức 15%. Tỷ lệ nợ xấu tính cả tác động liên quan đến Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia ở mức 1,36%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 107%, đảm bảo nguồn lực dự phòng rủi ro vững chắc.

Hệ sinh thái các công ty con của Techcombank cũng ghi nhận những kết quả kinh doanh vượt trội. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương báo cáo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.152 tỷ đồng, mức cao kỷ lục theo quý. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương cũng ghi nhận doanh thu khai thác mới khoảng 652 tỷ đồng và hoàn tất việc nâng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng trong kỳ kinh doanh vừa qua.