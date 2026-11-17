Bổ sung 2.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu phục vụ cho vay khách hàng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngân hàng Techcombank vừa có báo cáo thông báo kết quả của đợt phát hành trái phiếu mới nhất. Cụ thể vào ngày 12/11/2026 ngân hàng đã phân phối hoàn tất lô trái phiếu mã TCBL12619 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu này bao gồm 2.500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị mang về tổng giá trị huy động 2.500 tỷ đồng cho nhà phát hành.

Dữ liệu công bố cho thấy lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 12/11/2029. Trái phiếu được áp dụng mức lãi suất cố định 9%/năm với kỳ tính lãi thanh toán 12 tháng một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Đối với phương án sử dụng vốn Techcombank cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ để bổ sung nguồn vốn hoạt động. Nguồn lực này sẽ trực tiếp đáp ứng nhu cầu vay vốn của tệp khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân trong nền kinh tế. Quyết định phân bổ dòng vốn được thực hiện theo đúng phương án phát hành đã được ban lãnh đạo ngân hàng phê duyệt từ trước.

Hoàn tất chia cổ tức tỷ lệ 50% nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.293 tỷ đồng

Ở diễn biến liên quan đến cơ cấu vốn Techcombank cũng vừa kết thúc đợt phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 88.833 cổ đông hiện hữu vào ngày 30/10/2026. Theo phương án đã duyệt tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 50% tương đương việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Số lượng 5.082 cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối đã được ngân hàng tiến hành hủy bỏ theo quy định. Thời gian chuyển giao cổ phiếu mới vào tài khoản nhà đầu tư dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2026.

Tổng giá trị của đợt phát hành lần này tính theo mệnh giá đạt hơn 35.431,1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích xuất trực tiếp từ phần lợi nhuận lũy kế chưa phân phối dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của ngân hàng. Kế hoạch này được thực hiện tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật và phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi kết thúc đợt phân phối quy mô vốn điều lệ của Techcombank đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ hơn 70.862,4 tỷ đồng lên mức gần 106.293,6 tỷ đồng. Kết quả này giúp củng cố bộ đệm vốn vững chắc cho nhà băng tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng quy mô tín dụng và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính.