Techcombank (TCB) chi hơn 5.300 tỷ đồng mua lại loạt trái phiếu trước hạn, chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 50%

Tất toán sớm ba lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 5.300 tỷ đồng

Theo thông tin công bố từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, nhà băng vừa hoàn tất việc mua lại toàn bộ các lô trái phiếu trước thời hạn đáo hạn theo kế hoạch ban đầu. Cụ thể, vào ngày 16/10/2026, Techcombank đã tất toán toàn bộ mã trái phiếu TCB12520 với giá trị mua lại thực tế đạt 1,06 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng số tiền chi ra là 2.122 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có quy mô ban đầu 2.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 16/10/2025 với kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 16/10/2028, qua đó ngân hàng đã tiến hành tất toán trước thời hạn hai năm.

Tiếp nối kế hoạch, ngày 22/10/2026, Techcombank tiếp tục tất toán sớm mã trái phiếu TCB12521 với giá trị mua lại thực tế 1,06 tỷ đồng một trái phiếu, tổng giá trị chi trả ghi nhận 2.122 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 22/10/2025 với kỳ hạn 24 tháng, lịch đáo hạn ban đầu là ngày 22/10/2027 và được nhà băng tất toán sớm sau một năm lưu hành. Trước đó một ngày, vào ngày 15/10/2026, ngân hàng cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12519 với giá trị thực tế 1,061 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng số tiền chi ra là 1.061 tỷ đồng. Lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 15/10/2025 với kỳ hạn 24 tháng. Tổng giá trị thanh toán cho ba đợt mua lại trái phiếu trước hạn này vượt mức 5.300 tỷ đồng, thể hiện năng lực thanh khoản và dòng tiền dồi dào của tổ chức tín dụng.

Chốt danh sách chia cổ tức 50% và chuẩn bị phát hành ESOP nâng vốn điều lệ

Song song với việc chủ động thu hồi các khoản nợ trái phiếu trước hạn, Techcombank chuẩn bị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng kế hoạch đã được cơ quan quản lý chấp thuận. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền lợi được ấn định vào ngày 30/10/2026. Theo phương án, ngân hàng sẽ phát hành thêm 3,5 tỷ cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, nghĩa là cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, trong đó các phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ theo quy định.

Nếu hoàn tất việc chia cổ tức, số lượng cổ phiếu lưu hành của Techcombank sẽ tăng lên hơn 10,6 tỷ đơn vị, nâng quy mô vốn điều lệ đạt khoảng 106.293,6 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản chấp thuận cho phép nhà băng tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 35.730 tỷ đồng, bao gồm phần phát hành cổ phiếu trả cổ tức và gần 29,97 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, chịu ràng buộc hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Khi hoàn tất cả hai đợt phát hành tăng vốn này, tổng vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ đạt mốc khoảng 106.593 tỷ đồng, củng cố vững chắc vị thế quy mô vốn hàng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần.