Techcombank (TCB): Bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc, lợi nhuận quý III cao nhất lịch sử hoạt động

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao và rót vốn mở rộng hệ sinh thái

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (mã chứng khoán TCB, Techcombank) vừa công bố quyết định quan trọng liên quan đến cơ cấu nhân sự cấp cao. Theo đó, ngân hàng chính thức bổ nhiệm bà Phan Thị Hải Yến đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính. Trên cương vị mới, bà Phan Thị Hải Yến sẽ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, bám sát Điều lệ hoạt động cũng như các quy định nội bộ của ngân hàng.

Việc bổ sung nhân sự chất lượng cao vào ban điều hành được đánh giá là bước đi chiến lược để củng cố năng lực cạnh tranh trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính của toàn hệ thống. Theo thông tin giới thiệu từ phía ngân hàng, bà Phan Thị Hải Yến gia nhập Techcombank từ năm 2009. Nữ lãnh đạo này sở hữu bề dày hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, bà đã trực tiếp đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao tại các khối kinh doanh trọng yếu của ngân hàng.

Cùng với việc kiện toàn bộ máy nhân sự, Hội đồng quản trị Techcombank cũng ban hành nghị quyết thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom. Quyết định này được đưa ra dựa trên báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc cùng các Khối Tài chính và Kế hoạch, Quản trị rủi ro, Quản trị Ngân hàng. Ngân hàng dự kiến góp thêm tối đa 680 tỷ đồng vào công ty bảo hiểm này, tương ứng với 68 triệu cổ phần phát hành mới tính theo mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phần.

Hội đồng quản trị đã giao phó trách nhiệm cho Tổng Giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính và Kế hoạch cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, hội đồng quản trị cũng phê duyệt ngày 3/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập một ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Techcombank sở hữu 100% vốn tại VIFC.

Lợi nhuận quý III lập kỷ lục mới với tổng tài sản vượt 1,3 triệu tỷ đồng

Các quyết định nhân sự và đầu tư được đưa ra trong thời điểm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc ở hầu hết các chỉ tiêu cốt lõi. Báo cáo tài chính quý III năm 2026 cho thấy lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận trước thuế tính theo quý cao nhất mà nhà băng này từng đạt được kể từ khi thành lập đến nay.

Bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục phản ánh năng lực hoạt động hiệu quả của hệ thống. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 45.204 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ tối ưu hóa các nguồn thu, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 28.915 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 23,7%.

Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế, lợi nhuận ròng 9 tháng của ngân hàng ghi nhận mức 23.014 tỷ đồng, tăng 21,3%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục về lợi nhuận đã trực tiếp làm dày thêm quy mô vốn chủ sở hữu, đẩy tổng tài sản của Techcombank lên mức 1,3 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2026, cao hơn 16,7% so với cùng thời điểm năm ngoái.