Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố kế hoạch phát hành 29,98 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026, tương đương khoảng 0,28% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đóng cửa của cổ phiếu TCB phiên 20/11 là 21.200 đồng/cổ phiếu. Theo đó, mức giá phát hành ESOP thấp hơn khoảng 52,8% so với thị giá.

Theo kế hoạch, có 415 cán bộ, nhân viên của Techcombank được tham gia chương trình. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 1/12 đến hết ngày 4/12/2026. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Trong danh sách được phân bổ, ông Phùng Quang Hưng, cựu Phó Tổng Giám đốc thường trực Techcombank, là người được mua nhiều nhất với 1,87 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền khoảng 18,7 tỷ đồng theo giá phát hành.

Một số lãnh đạo khác cũng có tên trong danh sách gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, được phân bổ hơn 427.000 cổ phiếu, tương đương 4,27 tỷ đồng; bà Trần Thị Thu Lan, Phó Tổng Giám đốc, Quyền Giám đốc Khối Quản lý tín dụng, được phân bổ hơn 111.000 cổ phiếu, tương đương 1,11 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất phân phối toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, Techcombank sẽ thu về gần 299,8 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ thêm số tiền tương ứng.

Đợt phát hành ESOP là một phần trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Techcombank, được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ngày 13/10.

Trước đó, vào cuối tháng 10, ngân hàng đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng.

Theo Techcombank, chương trình ESOP được triển khai nhằm tăng vốn điều lệ, đồng thời thu hút, giữ chân và tạo động lực cho cán bộ, nhân viên.

Tính đến 14h45 ngày 23/11, thị giá cổ phiếu TCB dừng ở mức 21.100 đồng/cp,

Diễn biến giá cổ phiếu TCB. (Nguồn: Tradingview).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Dư nợ tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm; mức tăng trưởng theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước là 10,7%.