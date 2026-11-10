Techcombank phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức

Ảnh minh họa: Techcombank

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 10/11, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2026 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%.

Theo báo cáo công bố ngày 9/11, Techcombank đã phân phối hơn 3,54 tỷ cổ phiếu cho gần 88.833 cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TCB được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ngân hàng tăng từ gần 7,09 tỷ đơn vị lên hơn 10,62 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ hơn 70.862 tỷ đồng lên hơn 106.293 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành đã được hủy theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Techcombank. Đợt phát hành kết thúc ngày 30/10, số cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao cho cổ đông trong tháng 11 và/hoặc tháng 12/2026.

Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 của Techcombank. Theo phương án được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận ngày 13/10, bên cạnh đợt trả cổ tức, ngân hàng còn dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với tổng giá trị theo mệnh giá gần 300 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành theo phương án ban đầu, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên gần 106.593 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) hơn 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ (YoY); lợi nhuận trước thuế đạt gần 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8%, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt gần 11.800 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và đóng góp 26,2% tổng thu nhập hoạt động, cao hơn mức 21,9% YoY. Trong đó, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán tăng 136,6%, còn thu phí dịch vụ bảo hiểm tăng 106,1%.