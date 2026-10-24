Techcombank muốn lập ngân hàng con tại VIFC

Ảnh minh họa: TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Ngân hàng dự kiến sở hữu 100% vốn tại pháp nhân này. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến là 3/11/2026.

Techcombank là ngân hàng tiếp theo xúc tiến việc lấy ý kiến cổ đông về thành lập ngân hàng con tại VIFC. Trước đó, trong mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026, bảy ngân hàng đã được cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con sở hữu 100% vốn tại trung tâm tài chính quốc tế, gồm Vietcombank, MB, TPBank, LPBank, HDBank, SHB và Nam A Bank.

Trong đó, Vietcombank dự kiến góp 3.000 tỷ đồng vào một pháp nhân độc lập để triển khai các dịch vụ ngân hàng thương mại theo quy chuẩn quốc tế. TPBank cũng thông qua phương án thành lập ngân hàng con tại VIFC TP HCM với vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. HDBank trước đó cam kết đầu tư, thành lập ngân hàng con hoạt động tại VIFC Đà Nẵng.

Gần đây, MSB cũng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương tương tự. Theo ngân hàng này, việc thành lập ngân hàng con tại VIFC có thể mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ với chi phí thấp hơn thông qua cho vay hợp vốn hoặc phát hành trái phiếu quốc tế.

Về hoạt động kinh doanh tại Techcombank, theo báo cáo tài chính quý 3/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và là mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Tổng thu nhập hoạt động trong quý đạt 16.588 tỷ đồng, tăng 16,5% YoY, cũng ghi nhận mức cao nhất theo quý của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động đạt 45.204 tỷ đồng, tăng 17,1% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 23.014 tỷ đồng, tăng 21,3% YoY.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nhập lãi thuần đạt 31.985 tỷ đồng, tăng 16,9% YoY. Thu nhập từ phí đạt 11.823 tỷ đồng, tăng 40% YoY. Các mảng bảo hiểm, tài trợ thương mại, thẻ và ngoại hối đóng góp vào mức tăng nguồn thu ngoài lãi.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng, tăng 13,3% YoY.

Trong đó, dư nợ khách hàng cá nhân đạt 364.306 tỷ đồng, tăng 21,3% YoY; dư nợ khối ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính (CIBG) đạt 449.428 tỷ đồng, tăng 5,8% YoY. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 54.740 tỷ đồng, tăng 31,2% YoY.

Tín dụng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu nhờ cho vay tín chấp với sản phẩm ShopCash dành cho hộ kinh doanh và tăng trưởng cho vay SME.

Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý 3/2026 ở mức 1,36%, so với 1,23% cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 107%, trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II duy trì ở mức 15%.

Mở rộng cho vay hạ tầng, giảm tỷ trọng bất động sản

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư cá nhân quý 3/2026 ngày 22/10, bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank cho biết các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đang đóng góp mức tăng thêm lớn nhất cho tín dụng lĩnh vực hạ tầng. Danh mục cho vay nhóm dự án này hiện chiếm khoảng 7% tổng danh mục tín dụng của ngân hàng.

Do đó ngân hàng dự kiến tiếp tục mở rộng cho vay hạ tầng, ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư đủ năng lực và dòng tiền minh bạch.

Tại cuối quý 3/2026, toàn bộ danh mục xây dựng và hạ tầng của Techcombank tăng 62% so với cuối quý trước và tăng 153% so với đầu năm. Đây là mức tăng của cả danh mục xây dựng và hạ tầng, không phải riêng nhóm dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Ở chiều ngược lại, tỷ trọng cho vay bất động sản giảm từ 34% tổng danh mục tín dụng tại cuối quý 3/2025 xuống dưới 30% tại cuối quý 3/2026.

Với đặc điểm các dự án hạ tầng cần vốn lớn và thời gian triển khai kéo dài, Techcombank cho biết không chỉ đánh giá hiệu quả tài trợ qua biên lãi ròng (NIM), mà còn xem xét tỷ suất sinh lời trên tài sản có rủi ro (RORA).

Theo đại diện ngân hàng, trong giai đoạn xây dựng, Techcombank cung cấp giải pháp tài chính cho chủ đầu tư. Khi dự án đi vào khai thác, ngân hàng kỳ vọng mở rộng quan hệ với các nhà cung cấp, nhà thầu, đơn vị dịch vụ và người sử dụng cuối cùng, qua đó phát triển nguồn thu phí bên cạnh thu nhập cho vay.

Ngân hàng cũng đề cập khả năng áp dụng mô hình khởi tạo và phân phối khoản vay, tức thu xếp khoản vay rồi phân phối cho các bên tham gia tài trợ. Techcombank kỳ vọng RORA dài hạn của danh mục hạ tầng ít nhất tương đương mức bình quân của danh mục cho vay hiện tại.

Để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn, ngân hàng cho biết đang duy trì quản trị thanh khoản thận trọng và thiết lập các ngưỡng kiểm soát nội bộ. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Techcombank, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được duy trì dưới 30%, thấp hơn ngưỡng quy định.

Techcombank đồng thời chuẩn bị triển khai các tỷ lệ an toàn thanh khoản theo Thông tư 50, gồm tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Ngân hàng đang áp dụng mô hình quản trị theo Basel III trong nội bộ và kỳ vọng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng các tỷ lệ liên quan vào năm 2028.