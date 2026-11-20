Ảnh minh họa: TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) ngày 19/11 công bố thông tin về kết quả các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Chỉ trong vòng một tuần, ngân hàng này đã huy động thành công tổng cộng 7.500 tỷ đồng thông qua ba lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.

Ngày 17/11/2026, Techcombank phát hành thành công 2.500 trái phiếu mã TCBL12620 tại thị trường trong nước. Với mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu đạt 2.500 tỷ đồng.

Ngay ngày hôm sau (18/11), ngân hàng tiếp tục hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TCBL12621, huy động thêm 2.500 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu TCBL12620 và TCBL12621 đều có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 8,9%/năm, với thời điểm đáo hạn dự kiến lần lượt vào ngày 17/11 và 18/11/2029.

Trước đó, ngày 12/11, Techcombank cũng phát hành thành công 2.500 trái phiếu mã TCBL12619, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 9%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 12/11/2029.

Trong ba đợt phát hành từ ngày 12 - 18/11/2026, Techcombank đã huy động tổng cộng 7.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu riêng lẻ. Trong đó, hai lô phát hành gần nhất có tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, cùng áp dụng lãi suất 8,9%/năm, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với lô phát hành ngày 12/11.

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu, trước đó Techcombank đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.500 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo phương án được phê duyệt, trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất cố định 9%/năm, với kỳ tính lãi 12 tháng/lần.

Thời điểm phát hành cụ thể do tổng giám đốc hoặc người được tổng giám đốc ủy quyền hợp lệ quyết định, căn cứ thời gian dự kiến trong bản công bố thông tin trước đợt chào bán, nhưng không muộn hơn ngày 30/11/2026.

Techcombank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân trong nền kinh tế.

Tại diễn biến liên quan, Techcombank cũng vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng đáng kể quy mô vốn điều lệ.

Theo kết quả đợt phát hành kết thúc ngày 30/10/2026, Techcombank đã phân phối thành công hơn 3,5 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 88.833 cổ đông. Số cổ phiếu lẻ còn lại là 5.082 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Ngân hàng dự kiến chuyển giao số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông trong tháng 11 và/hoặc tháng 12/2026.

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 35.431,1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của Techcombank, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ Techcombank tăng từ hơn 70.862,4 tỷ đồng lên gần 106.293,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 50%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 19/11, cổ phiếu TCB giảm 0,72% xuống 20.600 đồng/cổ phiếu, với hơn 11 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 233,13 tỷ đồng.

Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của TCB, sau các mức giảm 2,52% ngày 16/11, 0,7% ngày 17/11 và 1,89% ngày 18/11. Tính chung bốn phiên, thị giá TCB giảm 5,72%, tương đương mất 1.250 đồng/cổ phiếu, trong khi thanh khoản phiên 19/11 giảm khoảng 37% so với phiên trước.