Techcombank được chấp thuận tăng vốn lên 106.593 tỷ đồng, cao nhất ngành ngân hàng

Tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP

Theo thông tin công bố, NHNN đã chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thêm tối đa 35.730.974.410.000 đồng, theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Phương án gồm hai hình thức phát hành cổ phiếu. Trong đó, ngân hàng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với giá trị 35.431.202.070.000 đồng. Phần còn lại là 299.772.340.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua tại nghị quyết ngày 8/9/2026 và Hội đồng quản trị ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 0506/2026/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành theo phương án được chấp thuận, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt 106.593 tỷ đồng, đạt mức cao nhất toàn ngành ngân hàng đến thời điểm hiện tại.

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp cổ đông tiếp tục tham gia vào quá trình tăng trưởng dài hạn của ngân hàng, đồng thời giữ lại nguồn lực để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh.

Theo Techcombank, việc tăng vốn nhằm củng cố nền tảng vốn dài hạn và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Nền tảng vốn lớn hơn được kỳ vọng giúp ngân hàng nâng cao khả năng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và duy trì bộ đệm vốn khi mở rộng quy mô hoạt động.

Techcombank cho biết sẽ tiếp tục duy trì kỷ luật trong phân bổ vốn, tập trung vào những lĩnh vực ngân hàng có lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo ra lợi nhuận hấp dẫn sau điều chỉnh rủi ro. Cùng với đó, ngân hàng đặt yêu cầu kiểm soát chất lượng tài sản và duy trì an toàn vốn.

Techcombank công bố lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận nửa đầu năm đạt 18.500 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, Techcombank công bố lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay theo thông tin công bố.

Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt 28.600 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Đây là những kết quả kinh doanh được ngân hàng công bố trong nửa đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng được ghi nhận về đóng góp ngân sách. Theo thông tin trong danh sách Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, ngân hàng đứng đầu khối ngân hàng tư nhân với mức đóng góp gần 11.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Đây là lần đầu tiên một ngân hàng tư nhân xuất hiện trong danh sách với mức nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng, theo thông tin được công bố.

Về giải thưởng, Techcombank cho biết ngân hàng được Euromoney vinh danh là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2026, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp nhận giải thưởng này.

Trong năm 2026, Techcombank cũng được Euromoney, FinanceAsia và Global Finance trao danh hiệu Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp.

Theo đánh giá của Euromoney, các yếu tố nổi bật của Techcombank gồm nền tảng tài chính, chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, năng lực quản trị rủi ro và đầu tư dài hạn vào công nghệ, dữ liệu, con người. Techcombank hiện được xếp hạng Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank đang tiên phong kiến tạo tương lai của ngành tài chính – ngân hàng, từng bước khẳng định vị thế của một ngân hàng dẫn đầu khu vực châu Á và vươn tầm quốc tế. Với chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng tới hơn 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp…