Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 106.500 tỷ đồng

Kế hoạch tăng vốn của Techcombank gồm phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Techcombank thêm tối đa 35.730 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt 106.593 tỷ đồng, mức cao nhất toàn ngành theo thông tin công bố.

Theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, Techcombank sẽ phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương đương 35.431 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị 299,77 tỷ đồng.

Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua tại Nghị quyết ngày 8/9/2026 và Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 0506/2026/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026.

Việc tăng vốn được kỳ vọng giúp Techcombank củng cố nền tảng tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng và duy trì bộ đệm vốn khi quy mô hoạt động gia tăng. Nguồn lực bổ sung cũng tạo điều kiện để ngân hàng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và nâng cao khả năng nắm bắt các cơ hội kinh doanh dài hạn.

Đại diện Techcombank cho biết ngân hàng sẽ duy trì kỷ luật trong phân bổ vốn, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo lợi nhuận hấp dẫn sau điều chỉnh rủi ro, đồng thời kiểm soát chất lượng tài sản và bảo đảm an toàn vốn.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 28.600 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Ngoài ra, theo thông tin được công bố, Techcombank đứng đầu khối ngân hàng tư nhân trong danh sách tốp 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, với mức đóng góp gần 11.000 tỷ đồng vào ngân sách năm 2025.