Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom (TCGIns) với số tiền tối đa 680 tỷ đồng, tương ứng 68 triệu cổ phần.

Techcombank dự kiến góp thêm 680 tỷ đồng vào công ty bảo hiểm phi nhân thọ (Ảnh: Techcombank).

Cụ thể, theo nghị quyết được thông qua ngày 22/10/2026, Techcombank dự kiến góp thêm tối đa 680 tỷ đồng vào TCGIns. Số cổ phần tương ứng là 68 triệu đơn vị, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính và Kế hoạch cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện phương án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, TCGIns ghi nhận doanh thu gần 265 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp chiếm khoảng 1,1% thị phần toàn ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Mức tăng trưởng doanh thu trên cho thấy hoạt động của TCGIns có sự mở rộng đáng kể so với cùng kỳ. Việc Techcombank tiếp tục tăng vốn góp có thể tạo thêm nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động bảo hiểm. Tuy nhiên, nghị quyết hiện chưa nêu cụ thể kế hoạch sử dụng phần vốn bổ sung cũng như mục tiêu kinh doanh tương ứng.

Động thái tăng vốn vào TCGIns diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bảo hiểm, thay vì chỉ phân phối sản phẩm của các đối tác.

Trong năm 2026, VPBank vừa tăng vốn cho Công ty Bảo hiểm OPES, đồng thời thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ VPLife; Techcombank cũng tăng vốn cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Techcom Life; trong khi ACB thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ riêng.

Xu hướng này giúp các ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi, khai thác tệp khách hàng sẵn có và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính.