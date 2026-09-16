Techcombank công bố kế hoạch tăng vốn vượt 100.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ, trong đó dự kiến phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là hơn 35.431 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của ngân hàng và phù hợp với quy định pháp luật.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ, đồng thời không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Bên cạnh phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, Techcombank dự kiến phát hành gần 29,98 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 6,53 triệu cổ phiếu được phát hành cho người lao động nước ngoài và hơn 23,44 triệu cổ phiếu dành cho người lao động trong nước.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Techcombank dự kiến thực hiện đợt phát hành ESOP sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu hoàn tất cả hai phương án trên, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm hơn 35.730 tỷ đồng, từ hơn 70.862 tỷ lên hơn 106.593 tỷ đồng, tức trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Việc nâng vốn của Techcombank diễn ra trong bối cảnh Reuters vừa cho biết nguồn tin thân cận của hãng nói rằng Ngân hàng Pháp BNP Paribas và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để sở hữu ít nhất 15% cổ phần tại nhà băng này.

Techcombank được cho là kỳ vọng mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách (P/B). Với mức này, 15% cổ phần Techcombank có thể được định giá khoảng 2 tỷ USD, cao hơn khoảng 55% so với giá trị thị trường của lượng cổ phần tương ứng.

Các nhà đầu tư ngoại này cũng đang cân nhắc phương án mua lại một phần cổ phần từ các quỹ nước ngoài hiện hữu do "room ngoại" tại Techcombank hiện chỉ còn khoảng 9,5%.

Theo nguồn tin thân cận này, thương vụ có thể được hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027, tùy thuộc vào tiến độ đàm phán.

Trước đó, tại các cuộc họp với cổ đông, ban lãnh đạo Techcombank cũng nhiều lần cho biết sẵn sàng đón nhận một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Đây cũng là một trong số ít ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam hiện chưa có đối tác chiến lược ngoại.

Hiện Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh vẫn đang là cổ đông lớn của Techcombank khi nắm khoảng 1,11% vốn điều lệ ngân hàng. Vợ ông Hùng Anh là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 4,91% vốn. Con trai Hồ Anh Minh nắm 4,86%, con gái Hồ Thùy Anh nắm 4,86% và con gái Hồ Minh Anh nắm 2,03% vốn.

Bà Nguyễn Hương Liên (em dâu ông Hùng Anh) cũng nắm 1,96% vốn Techcombank. CTCP TC Advisors - nơi bà Hương Liên là Thành viên HĐQT - cũng sở hữu 0,03% cổ phần ngân hàng. Như vậy, Chủ tịch Hồ Hùng Anh và nhóm cổ đông liên quan hiện sở hữu khoảng 19,7% vốn điều lệ Techcombank.

Ngoài ra, Phó chủ tịch thứ nhất Nguyễn Đăng Quang cũng đang nắm gần 0,27% vốn điều lệ ngân hàng. CTCP Tập đoàn Masan, nơi ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT, sở hữu gần 14,8% vốn. Qua đó, tổng tỷ lệ sở hữu của Phó chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và công ty liên quan tại Techcombank là 15,06%.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành hơn một nửa mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 847.336 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2025, trong khi tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,08%. Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 662.448 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm trước.