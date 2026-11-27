Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire. Ảnh: TCB.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa công bố thông tin về việc điều chuyển nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire, Giám đốc Tài chính kiêm Phó tổng giám đốc ngân hàng, sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ mới theo phân công.

Ông Macaire có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức tài chính quốc tế, với thế mạnh trong quản trị tài chính, quản lý vốn, tối ưu hiệu quả kinh doanh và hoạch định chiến lược tài chính.

Gia nhập Techcombank từ năm 2022, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính (CFO), phụ trách chiến lược tài chính, quản lý vốn và Khối Tài chính Kế hoạch. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính.

Trước khi đến Techcombank, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại HSBC ở Pháp, Anh, Hong Kong (Trung Quốc) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, động thái điều chuyển nhân sự này diễn ra trong bối cảnh ông Macaire cũng được đề xuất rời vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Cụ thể, TCBS trước đó đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó trình phương án miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire theo đơn từ nhiệm.

Theo giải trình của doanh nghiệp, việc từ nhiệm nhằm giúp ông Macaire tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới theo phân công, phục vụ mục tiêu chiến lược của tổ chức và hệ sinh thái.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng, Techcombank ghi nhận 28.915 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất (+24%). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23.014 tỷ đồng (+21%). Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 80% lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Techcombank đạt 1,318 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng (+13%).

Đáng chú ý, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề đã ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể giữa hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng. Trong đó, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm cuối tháng 9 của Techcombank vào khoảng 204.384 tỷ đồng, giảm 1% so với cuối năm trước.

Ngược lại, dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng đã tăng mạnh từ 26.414 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 66.747 tỷ đồng tại ngày 30/9 năm nay, tương đương mức tăng khoảng 153%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 661.391 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2025. Cơ cấu tiền gửi cũng dịch chuyển từ không kỳ hạn sang có kỳ hạn. Số dư tiền gửi không kỳ hạn giảm từ 213.415 tỷ đồng cuối năm 2025 xuống 205.336 tỷ đồng vào ngày 30/9. Ngược lại, số dư tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 396.881 tỷ đồng lên 446.227 tỷ đồng.