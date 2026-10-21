Techcombank có quý lãi cao nhất từ trước đến nay, nợ xấu tăng trở lại

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 gần 10.380 tỷ đồng - cao nhất trong lịch sử, tăng 25,8% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay song nợ xấu tăng.

Trong quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt khoảng 16.590 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt khoảng 11.700 tỷ đồng, tăng 17,9%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.615 tỷ đồng, tăng 59,5%.

Theo báo cáo tài chính, thu nhập dịch vụ gộp trong quý đạt khoảng 5.073 tỷ đồng, tăng 54,9%. Theo thuyết minh, tính lũy kế 9 tháng, thu từ hoạt động mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ LC và bảo hiểm là những khoản tăng mạnh nhất. Ngoài ra, phí bảo lãnh 9 tháng đạt gần 1.960 tỷ đồng, tăng 117%; khoản này được hạch toán vào thu nhập lãi và các khoản tương tự.

Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 vượt 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh thu dịch vụ tăng mạnh nhưng nợ xấu đi lên (Ảnh: Techcombank).

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 36%, còn khoảng 360 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 45,8% xuống khoảng 570 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 17,9% lên khoảng 5.300 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 38,8% còn khoảng 920 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt khoảng 45.200 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, tăng 16,9%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 10.425 tỷ đồng, tăng 68%.

Chi phí hoạt động trong 9 tháng tăng 18,7% lên khoảng 13.780 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 30,5% còn khoảng 2.500 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 28.920 tỷ đồng, tăng 23,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 23.010 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, kết quả trên tương đương khoảng 77% kịch bản cao 37.500 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đạt khoảng 83% kịch bản thấp 35.000 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt khoảng 1,32 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 868.500 tỷ đồng, tăng 13%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng tăng 152,7% lên khoảng 66.700 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản giảm 1,3% còn khoảng 204.400 tỷ đồng. Hai nhóm này chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tín dụng của ngân hàng, không tính cho vay ký quỹ.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của Techcombank tăng lên khoảng 11.050 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu lên 1,36% so với mức 1,13% cuối năm 2025. Nợ nhóm 2 gần gấp đôi, lên khoảng 7.640 tỷ đồng; nợ nhóm 3 tăng từ khoảng 920 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt khoảng 661.400 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm 3,8% còn khoảng 205.300 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn tăng 12,4%, lên khoảng 446.200 tỷ đồng.

Trong quý III/2026, chi phí lãi tăng 80,8%, nhanh hơn mức tăng 45,3% của thu nhập lãi. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tiền gửi không kỳ hạn giảm và tiền gửi có kỳ hạn tăng.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng chi phí tiền lương và các khoản thu nhập khác của nhân viên tại ngân hàng và các công ty con đạt khoảng 5.693 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Riêng chi phí tiền lương đạt 4.872 tỷ đồng, tăng 18,8%; các khoản phụ cấp và thu nhập khác đạt khoảng 822 tỷ đồng, giảm 20,7%.

Tại ngày 30/9/2026, ngân hàng và các công ty con có 13.296 nhân viên; số nhân sự bình quân trong 9 tháng là 13.001 người. Tính bình quân, thu nhập nhân viên đạt khoảng 49 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ; riêng tiền lương bình quân vào khoảng 42 triệu đồng/người/tháng.