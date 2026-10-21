Techcombank chốt quyền trả cổ tức 50% vào ngày 30/10

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến 29/10/2026.

Theo phương án được thông qua trước đó, Techcombank sẽ phát hành 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc cho đến khi Techcombank hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hiện ngân hàng có 7.086.240.414 cổ phiếu đang lưu hành, không có cổ phiếu quỹ. Sau đợt phát hành, số cổ phiếu TCB sẽ tăng lên hơn 10,629 tỷ đơn vị, vốn điều lệ tương ứng đạt khoảng 106.293,6 tỷ đồng.

Trước đó, bên cạnh việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhà băng này cũng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị đạt gần 300 tỷ đồng. Mức giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh, theo thông tin vừa công bố ngày hôm nay (20/10), trong quý III/2026, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và thiết lập mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, đưa LNTT lên 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7%.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE, 12 tháng gần nhất) tăng lên 16,3% từ mức 14,4% cùng kỳ; ROA đạt 2,5%.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng tăng 16,9% lên 32.000 tỷ đồng; riêng quý III tăng 17,9% lên 11.700 tỷ đồng. Biên lãi thuần (NIM) theo quý tiếp đà phục hồi, tăng lên 3,5% từ mức 3,4% trong quý II/2026.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB kết phiên 20/10 tại 33.950 đồng/cp, giảm 2,02% so với đầu năm.

Nguồn: Tradingview.