Techcombank chi 1.239 tỷ cho công nghệ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) lập ngày 19/10/2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25,76% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, Techcombank lãi trước thuế 28.915 tỷ đồng, tổng tài sản lên 1.318.165 tỷ đồng, tăng 10,55% so với đầu năm.

Chi phí công nghệ thông tin của Techcombank chiếm khoảng 9% chi phí hoạt động

Thuyết minh 32 cho thấy chi phí công nghệ thông tin 9 tháng của Techcombank đạt 1.239 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Ghi chú đi kèm trong báo cáo nêu rõ khoản chi trên chưa gồm khấu hao và chi phí bảo trì tài sản công nghệ thông tin.

Mức tăng chi công nghệ thấp hơn tốc độ tăng 18,7% của tổng chi phí hoạt động và kém xa mức tăng 32,9% của chi phí in ấn, tiếp thị, khuyến mại. 9 tháng, Techcombank chi 1.613 tỷ đồng cho tiếp thị, cao hơn chi công nghệ khoảng 374 tỷ đồng, còn chi lương và các khoản liên quan lên 5.693 tỷ đồng.

Chi phí công nghệ thông tin 9 tháng của Techcombank thấp hơn chi phí tiếp thị khoảng 374 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Ở phần tài sản số, nguyên giá phần mềm máy tính của Techcombank tăng từ 7.561 tỷ đồng lên 8.898 tỷ đồng. Trong 9 tháng, Techcombank ghi tăng 1.151 tỷ đồng phần mềm từ hạng mục xây dựng dở dang, mua mới 266 tỷ đồng và trích hao mòn 1.015 tỷ đồng. Hao mòn lũy kế phần mềm đạt 4.608 tỷ đồng, vượt giá trị còn lại 4.289 tỷ đồng.

Hạ tầng phần cứng đi theo hướng ngược lại. Giá trị còn lại của máy móc, thiết bị giảm 18,4% xuống 819 tỷ đồng, hao mòn lũy kế tương đương khoảng 78% nguyên giá. Tiền chi mua sắm tài sản cố định trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Techcombank giảm 25,3%, còn 380 tỷ đồng.

Về tổ chức, Techcombank bổ nhiệm Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo từ ngày 19/5/2026 và duy trì Khối Dữ liệu và Phân tích. Vị trí Giám đốc Khối Công nghệ đổi người từ ngày 1/2/2026, người mới kiêm thêm Khối Vận hành. Từ quý III/2026, Techcombank áp dụng mô hình phân tích hành vi khách hàng để xác định phần tiền gửi không kỳ hạn ổn định theo Thông tư 83/2026/TT-NHNN.

Dòng vốn Techcombank chảy vào kinh tế số

Thuyết minh 9.3 cho thấy dư nợ ngành thông tin và truyền thông, nhóm bao gồm viễn thông, phần mềm, dịch vụ dữ liệu, của Techcombank chỉ đạt 2.020 tỷ đồng, chiếm 0,25% dư nợ. Dư nợ nhóm hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ giảm 25,9% xuống 6.090 tỷ đồng, tỷ trọng còn 0,75%.

Trong khi đó, cho vay kinh doanh bất động sản của Techcombank đạt 204.384 tỷ đồng, chiếm 25,12% và gấp hơn 100 lần dư nợ ngành thông tin, truyền thông. Dư nợ ngành xây dựng tăng từ 26.414 tỷ đồng lên 66.747 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần sau 9 tháng.

Dư nợ bất động sản của Techcombank gấp hơn 100 lần dư nợ ngành thông tin và truyền thông. Ảnh chụp BCTC

Mảng dịch vụ thanh toán và tiền mặt mang về cho Techcombank 6.452 tỷ đồng thu nhập, tăng 32,4%. Chi phí cùng mảng cũng tăng 30,5% lên 2.950 tỷ đồng, tương đương gần 46% thu nhập. Nguồn thu dịch vụ tăng mạnh nhất lại thuộc nghiệp vụ truyền thống, mua hẳn bộ chứng từ thư tín dụng, đạt 2.922 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ.

Công ty liên kết duy nhất của Techcombank là Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone, đơn vị trung gian thanh toán mà Techcombank nắm 11% vốn. Giá trị khoản đầu tư giảm từ 32,3 tỷ đồng xuống 28 tỷ đồng, phần lỗ Techcombank gánh theo tỷ lệ sở hữu ở mức 4,24 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ 0,16 tỷ đồng.

Danh sách giao dịch với bên liên quan có nhiều doanh nghiệp công nghệ. Số dư tiền gửi không kỳ hạn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến tăng từ 54,6 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng, của Công ty Cổ phần AI Platform One Nexus tăng từ 0,59 tỷ đồng lên 3,58 tỷ đồng. Giấy tờ có giá Techcombank phát hành cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân liên quan tăng từ 108 tỷ đồng lên 2.076 tỷ đồng.

Đằng sau đà tăng lợi nhuận, các bảng thuyết minh của Techcombank hé lộ nhiều chỉ dấu kém tích cực ở chất lượng nợ, dòng tiền và mức đầu tư cho hạ tầng công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là nhóm năng lực quyết định sức cạnh tranh của một ngân hàng bán lẻ trong giai đoạn chuyển đổi số.

Nợ xấu Techcombank tăng, dòng tiền đảo chiều

Theo thuyết minh 9.1, tổng nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 của Techcombank tại ngày 30/9/2026 ở mức 11.048 tỷ đồng, tăng 2.850 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng, không gồm cho vay ký quỹ chứng khoán, nhích từ 1,13% lên 1,36%.

Nhóm nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 918 tỷ đồng lên 3.235 tỷ đồng, gấp khoảng 3,5 lần sau 9 tháng. Nợ cần chú ý, nhóm nợ nằm sát ngưỡng nợ xấu, cũng tăng từ 3.852 tỷ đồng lên 7.641 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm.

Nhóm nợ dưới tiêu chuẩn của Techcombank tăng gấp khoảng 3,5 lần sau 9 tháng năm 2026. Ảnh chụp BCTC

Ở chiều ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng của Techcombank giảm 30,5%, còn 2.504 tỷ đồng. Quỹ dự phòng cho vay khách hàng tăng lên 11.832 tỷ đồng, song mức bao phủ nợ xấu giảm từ khoảng 128% xuống khoảng 107%.

Khoản nợ đã xử lý rủi ro mà Techcombank còn theo dõi ngoài bảng cân đối lên 68.928 tỷ đồng, tăng 4.702 tỷ đồng, trong đó riêng phần nợ lãi chiếm 50.456 tỷ đồng. Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được cũng tăng 27,8%, lên 4.429 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng của Techcombank âm 8.952 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 847 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ giảm 14.548 tỷ đồng, còn 177.279 tỷ đồng.

Chi phí lãi của Techcombank tăng 68,2%, nhanh hơn mức tăng 39,5% của thu nhập lãi, riêng tiền trả lãi tiền gửi tăng 70,1% lên 22.359 tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn, nguồn vốn rẻ nằm trên tài khoản thanh toán phục vụ giao dịch hằng ngày, giảm 8.079 tỷ đồng xuống 205.336 tỷ đồng.