Techcombank tiếp tục kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu ESOP. Ảnh: TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Techcombank dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,2820229% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng dự kiến thu về gần 299,8 tỷ đồng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 1/12 đến hết ngày 4/12/2026.

Theo Techcombank, việc phát hành ESOP nhằm tăng vốn điều lệ, củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh. Đồng thời, chương trình hướng đến việc thu hút, khuyến khích và giữ chân đội ngũ nhân sự tham gia phát triển nguồn lực dài hạn, nâng cao năng lực số và lan tỏa các giá trị cốt lõi trong văn hóa tổ chức.

Trước đó, ngân hàng đã công bố danh sách 415 cán bộ, nhân viên được tham gia mua cổ phiếu ESOP. Trong đó, ông Phùng Quang Hưng, cựu Phó Tổng giám đốc thường trực Techcombank, đăng ký mua nhiều nhất với gần 1,9 triệu cổ phiếu.

Đợt phát hành ESOP nói trên là bước tiếp theo trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Techcombank, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận ngày 13/10. Theo phương án này, ngân hàng thực hiện tăng vốn thông qua hai hình thức gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Trong đó, đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã hoàn tất vào cuối tháng 10/2026. Techcombank đã hoàn thành phân phối hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2026 cho gần 88.833 cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền 50%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TCB được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Techcombank tăng từ gần 7,09 tỷ đơn vị lên hơn 10,62 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ hơn 70.862 tỷ đồng lên hơn 106.293 tỷ đồng, tức tăng thêm khoảng 35.431 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh đã được hủy theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Techcombank. Số cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao cho cổ đông trong tháng 11 và/hoặc tháng 12/2026.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Techcombank đang triển khai phần còn lại của phương án tăng vốn năm 2026 thông qua chương trình ESOP đã nêu. Nếu đợt phát hành này hoàn tất, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng thêm gần 300 tỷ đồng, lên khoảng 106.593 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) hơn 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ (YoY); lợi nhuận trước thuế đạt gần 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8%, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt gần 11.800 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và đóng góp 26,2% tổng thu nhập hoạt động, cao hơn mức 21,9% YoY. Trong đó, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán tăng 136,6%, còn thu phí dịch vụ bảo hiểm tăng 106,1%.