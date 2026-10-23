Techcombank bất ngờ "bơm" tiếp 680 tỷ đồng vào công ty con vừa có doanh thu tăng vọt hơn 200%

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 22/10/2026, Techcombank đã phê duyệt phương án tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom với giá trị tối đa là 680 tỷ đồng. Khoản đầu tư này tương ứng với 68 triệu cổ phần phổ thông theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Để triển khai kế hoạch trên, Hội đồng quản trị Techcombank giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Khối Tài chính và Kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành cũng như các quy định nội bộ của ngân hàng. Dù vậy, văn bản nghị quyết hiện chưa công bố chi tiết kế hoạch phân bổ nguồn vốn bổ sung này cũng như các mục tiêu kinh doanh cụ thể đi kèm.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam dự kiến góp thêm tối đa 680 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom. Ảnh minh họa

Quyết định rót thêm vốn của Techcombank được đưa ra khi hoạt động kinh doanh của TCGIns đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể. Trong quý I/2026, doanh thu của công ty bảo hiểm này đạt gần 265 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả tích cực này giúp TCGIns nắm giữ khoảng 1,1% thị phần toàn ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Việc ngân hàng mẹ tiếp tục bổ sung vốn điều lệ được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tài chính vững chắc cho TCGIns trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển mảng bảo hiểm sắp tới.

Trên bình diện rộng hơn, động thái tăng vốn tại TCGIns phản ánh xu hướng chung của ngành ngân hàng khi ngày càng nhiều nhà băng chủ động tự xây dựng và mở rộng mảng bảo hiểm riêng, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò đại lý phân phối sản phẩm cho các đối tác như trước đây.

Chỉ tính riêng trong năm 2026, thị trường đã chứng kiến hàng loạt bước đi chiến lược tương tự từ các ngân hàng lớn. Cụ thể, bên cạnh thương vụ tại TCGIns, bản thân Techcombank cũng đã tăng vốn cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Techcom Life.

Cùng thời điểm, VPBank vừa hoàn tất việc rót thêm vốn cho Công ty Bảo hiểm OPES và thành lập mới doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ VPLife, trong khi ACB cũng chính thức lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ của riêng mình.

Chiến lược sở hữu trực tiếp các công ty bảo hiểm đang trở thành mũi nhọn giúp các ngân hàng thương mại đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi, tối ưu hóa việc khai thác tệp khách hàng sẵn có và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính khép kín.