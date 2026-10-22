Techcombank báo lãi quý III cao kỷ lục

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Techcombank trong 9 tháng đầu năm đạt 45.200 tỷ đồng (tăng 17,1% so với cùng kỳ.) Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 32.000 tỷ đồng (tăng 16,9%). Riêng quý III đạt 11.700 tỷ đồng (tăng 17,9%); biên lãi thuần (NIM) quý 3 cải thiện lên 3,5%, so với 3,4% trong quý trước.

Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, đạt 11.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 40%. Riêng quý III, nguồn thu này tăng 44,6%, lên 4.200 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 4.900 tỷ đồng (tăng 136,6%); phí dịch vụ bảo hiểm đạt 1.700 tỷ đồng (tăng 106,1%); thu phí dịch vụ thẻ đạt 1.500 tỷ đồng (tăng 29%).

Chi phí dự phòng 9 tháng giảm 30,5%, còn 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 18,7%, lên 13.800 tỷ đồng, do ngân hàng mở rộng nhân sự, đẩy mạnh tiếp thị và đầu tư công nghệ.

Tính đến ngày 30-9, tổng tài sản Techcombank đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 16,7%). Dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chủ yếu nhờ giải ngân cho các dự án hạ tầng quy mô lớn. Dư nợ tín dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 419.000 tỷ đồng (tăng 12,7%).

Tiền gửi khách hàng đạt 692.100 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA), bao gồm sinh lời tự động, đạt 245.900 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tiền gửi.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,36% nếu tính cả tác động liên quan đến CIC; tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 107%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì ở mức 15%.

Trong hệ sinh thái, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.152 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý trong lịch sử; lũy kế 9 tháng đạt 5.708 tỷ đồng (tăng 13%).

Theo Techcombank, kết quả kinh doanh tích cực phản ánh sự đóng góp đa dạng của các nguồn thu, cùng chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính và kiểm soát rủi ro. Đến cuối tháng 9, ngân hàng có 19,1 triệu khách hàng, trong đó 65,3% khách hàng cá nhân mới được thu hút qua kênh số.