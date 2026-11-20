Ngày 16/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận số 684/GCN-UBCK đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ ETF Techcom Capital VN30 (tên tiếng Anh: Techcom Capital VN30 ETF).

Quỹ do Techcom Capital quản lý, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ngân hàng giám sát. Quỹ thuộc loại quỹ hoán đổi danh mục, huy động vốn tối thiểu 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ 10.000 đồng.

Các thành viên lập quỹ gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Mục tiêu đầu tư của quỹ là bám sát diễn biến chỉ số VN30 với sai lệch thấp nhất có thể. VN30 là chỉ số do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xây dựng, gồm 30 cổ phiếu niêm yết trên HoSE có giá trị vốn hóa lớn, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thanh khoản cao. Nhà đầu tư có thể tiếp cận rổ cổ phiếu dẫn dắt thị trường chỉ qua một chứng chỉ quỹ, với chi phí thấp, danh mục minh bạch và công bố hằng ngày. Phí quản lý của quỹ chỉ 0,5% giá trị tài sản ròng (NAV) mỗi năm.

Techcom Capital được cấp giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ETF Techcom Capital VN30. Ảnh: TCC

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký góp vốn từ 03/12/2026 đến 25/12/2026, sau đó là thời gian góp vốn từ 28/12/2026 đến 15/01/2027.

Nhà đầu tư và thành viên lập quỹ góp vốn bằng danh mục chứng khoán cơ cấu theo chỉ số VN30, phần chênh lệch có thể thanh toán bằng tiền theo quy định. Sau khi quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên HoSE và giao dịch như cổ phiếu.

Chứng chỉ quỹ ETF TCC VN30 được kỳ vọng thu hút dòng vốn trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng.

Thông tin chi tiết về đợt chào bán được công bố tại đây.