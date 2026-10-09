Triển lãm sẽ diễn ra tại Sphere và nằm trong chuỗi bài phát biểu keynote của CES, Tech World năm nay hứa hẹn quy tụ dàn diễn giả tầm nhìn cùng những sáng tạo công nghệ đột phá mới, kết hợp với trải nghiệm âm nhạc và công nghệ nhập vai lần đầu tiên được trình diễn.

Cùng với đó, Tech World cũng sẽ là diễn đàn quy tụ các lãnh đạo công nghệ toàn cầu và những người có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành để bàn về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI). Tại đây, họ sẽ cùng phân tích cách Hybrid AI có thể trao quyền cho con người, mở ra những khả năng mới cho doanh nghiệp và xã hội. Trong bối cảnh nhu cầu về một định hướng AI có trách nhiệm ngày càng trở nên cấp thiết, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu mốc quan trọng đầu năm 2027, góp phần định hình vai trò của AI trong việc khai phóng tiềm năng con người, gìn giữ tính bền vững của hành tinh và thúc đẩy tiến bộ toàn cầu.

Tech World sẽ trở lại CES 2027: Định hình kỷ nguyên Hybrid AI tiếp theo

Ông Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Lenovo, khẳng định: “AI đang ở một giai đoạn tiến hóa mới, nơi mỗi cá nhân và doanh nghiệp đều có thể được trao quyền để chuyển hóa dữ liệu thành giá trị thực. Năng lực tiếp theo của AI chính là việc kết hợp những tinh hoa của trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo để kiến tạo những khả năng hoàn toàn mới; tương lai không phải AI hay con người riêng rẽ, mà là Con người + AI. Tại Tech World, chúng tôi sẽ trình bày cách chiến lược Hybrid AI đang giúp xây dựng một tương lai thông minh hơn cho tất cả mọi người, với hiệu quả vượt trội, đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư.”

Lenovo Tech World sẽ diễn ra vào lúc 17:00 ngày 6 tháng 1 theo giờ Thái Bình Dương. Sự kiện mở cửa cho các khách tham dự CES đã được cấp phép.

Việc đưa Tech World trở lại CES tại Las Vegas diễn ra trong bối cảnh Lenovo đang triển khai giai đoạn tiếp theo của tầm nhìn Smarter AI for All. Tại Tech World @ CES 2027, Lenovo sẽ trình diễn cách Hybrid AI hiện thực hóa tương lai Con người + AI bằng cách đồng bộ tất cả các mô hình và tính năng AI dành cho cá nhân, doanh nghiệp và công cộng trên toàn bộ danh mục thiết bị, hạ tầng, phần mềm, giải pháp và dịch vụ.

Trong đó, Tech World 2027 sẽ mở ra một tương lai, nơi mà:

AI lấy con người làm trung tâm: trải nghiệm được cá nhân hóa sâu, nhận biết ngữ cảnh và ưu tiên quyền riêng tư, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Hiệu quả toàn diện: công nghệ được tối ưu ở mọi tầng của hệ sinh thái AI, giúp từng token, ứng dụng và đầu tư mang lại giá trị lớn hơn.

Niềm tin: kiến trúc AI được thiết kế để khách hàng bảo vệ dữ liệu, đảm bảo quyền kiểm soát đối với tri thức của mình và triển khai AI một cách tự tin.

Đối với người dùng cá nhân, Lenovo sẽ giới thiệu một nền tảng AI duy nhất, đồng bộ trên nhiều thiết bị - một trải nghiệm AI cá nhân kết nối xuyên suốt PC, điện thoại thông minh, thiết bị đeo và các sáng tạo mới khác.

Đối với doanh nghiệp, Lenovo sẽ trình diễn cách danh mục Hybrid AI toàn diện của hãng chuyển hóa dữ liệu thành giá trị kinh doanh, đưa AI tiếp cận nguồn dữ liệu phù hợp nhất, giúp doanh nghiệp xây dựng và mở rộng “nhà máy Hybrid AI”, chuyển đổi môi trường làm việc và tiến tới vận hành theo mô hình AI-native.

Tech World sẽ trở lại CES 2027

Đây cũng chính là sự kiện tiếp theo năm tài chính thành công nhất từ trước đến nay của Lenovo với doanh thu 83,1 tỷ USD. Tập đoàn tiếp tục ghi nhận quý I năm tài chính 2026/27 (từ tháng 4-6 năm nay) bứt phá với mức tăng trưởng doanh thu 42% so với cùng kỳ và doanh thu liên quan đến AI tăng 60%.

Đà tăng trưởng này phản ánh năng lực của Lenovo trong việc hiện thực hóa chiến lược Hybrid AI thành kết quả kinh doanh cụ thể, đồng thời tạo nền tảng cho chương phát triển tiếp theo trong tham vọng và lộ trình AI của hãng sẽ được chia sẻ tại Tech World.

Và sự trở lại CES lần này của Lenovo chính là sự nối tiếp thành công của Tech World @ CES 2026, khi công ty lần đầu tiên đưa sự kiện đổi mới sáng tạo toàn cầu đến Sphere với một trải nghiệm “chạm đến mọi cảm nhận” được thiết kế riêng cho địa điểm này. Tại Tech World @ CES 2026, Lenovo đã mang đến loạt sản phẩm công nghệ mới như Lenoov và Motorola Qira, thế hệ PC và smartphone AI mới, các concept thiết bị agentic-native, hạ tầng AI doanh nghiệp thế hệ mới, cùng nhiều hợp tác công nghệ quan trọng.

Xem lại Tech World 2026 tại đây.

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