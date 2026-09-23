&TEAM khẳng định lại 'vị thế từng bị lãng quên' tại thị trường Nhật Bản

Mini album tiếng Hàn thứ hai của &TEAM, Mark on Me, đã vươn lên vị trí số 1 trên "Bảng xếp hạng Album hàng ngày" Oricon của Nhật Bản.

Bảng xếp hạng được công bố vào ngày 22/9 (theo giờ địa phương) đã đưa album này lên vị trí dẫn đầu ngay trong ngày phát hành tại Nhật Bản.

Tại Hàn Quốc, album đã bán được 1.224.524 bản vào ngày 8/9, ngày phát hành và đứng đầu bảng xếp hạng album hàng ngày Hanteo. Doanh số tuần đầu tiên đạt 1.357.357 bản, vượt qua con số 1.222.022 bản của mini album ra mắt tại Hàn Quốc trước đó là Back to Life.

Nhóm đã tổ chức buổi showcase cho album tại Tokyo Garden Theatre vào ngày 21/9, nơi họ lần đầu tiên biểu diễn phiên bản tiếng Nhật của ca khúc Good Boy. Phiên bản âm thanh của bài hát này được phát hành ngay ngày hôm sau.

Mark on Me là album thứ tư liên tiếp của nhóm đạt doanh số triệu bản, nối tiếp đĩa đơn tiếng Nhật, Go in Blind, mini album tiếng Hàn, Back to Life và mini album tiếng Nhật, We on Fire.

&TEAM là nhóm nhạc gồm 9 thành viên trực thuộc HYBE Labels Japan, hoạt động tại cả thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước khi ra mắt sản phẩm tiếp theo, nhóm sẽ khép lại chuyến lưu diễn châu Á bằng hai đêm diễn tại KSPO Dome (quận Songpa, Seoul) vào ngày 3 và 4 /10.