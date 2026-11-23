Đội đã giành HCV đầy thuyết phục

Đây là tấm HCV thứ hai gắn với đội tuyển trong chưa đầy một năm, sau thành công tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Team Flash không được đánh giá là đội tuyển có phong độ thuyết phục nhất. Dù từng liên tiếp đăng quang tại Đấu trường Danh vọng mùa đông 2025 và mùa xuân 2026, đội tuyển đã trải qua giai đoạn cuối năm với những kết quả không như kỳ vọng.

Tại Đấu trường Danh vọng mùa đông 2026, Team Flash chỉ xếp hạng 5-6 sau thất bại ở vòng play-off. Tiếp đó, đội tuyển sớm dừng bước tại Giải Liên Quân Mobile quốc tế AIC 2026 ngay từ vòng Wildcard, sau hai trận thua trước ONE Team và King of Gamers Club.

Những kết quả này khiến không ít người hâm mộ đặt dấu hỏi về sự ổn định cũng như khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội tuyển từng nhiều lần đứng trên đỉnh cao Liên Quân Mobile Việt Nam.

Tuy nhiên, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Team Flash đã có màn thể hiện thuyết phục. Đại diện cho đoàn thể thao Hà Nội, đội tuyển bước vào cuộc cạnh tranh với bốn đối thủ đến từ TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quảng Ninh. Đây đều là những đối thủ đáng gờm với lực lượng đến từ các đội tuyển chuyên nghiệp như Saigon Phantom, BOX Gaming, One Star Esports và GAM Esports.

Với đội hình gồm HuyHoang, Julius, BeTroc, HieuDuc và Yutan, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bear, Team Flash thể hiện lối chơi gắn kết, khả năng kiểm soát thế trận và sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Ở trận chung kết gặp đại diện TP.HCM, Team Flash vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng sau đó để đối thủ gỡ hòa. Không bị ảnh hưởng về tâm lý, đội tuyển áo cam tiếp tục thi đấu bản lĩnh, giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó bước lên bục cao nhất tại Đại hội.

Chiến thắng không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn cho thấy khả năng vượt qua áp lực của Team Flash sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định.

Đáng chú ý, đây là tấm HCV thứ hai gắn với Team Flash tại các đại hội thể thao trong chưa đầy một năm. Trước đó, tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12.2025, đội hình Liên Quân Mobile của Team Flash đã đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội nam.

Nếu thành công tại SEA Games 33 khẳng định năng lực cạnh tranh ở đấu trường khu vực thì tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục chứng minh bản lĩnh của đội tuyển trong môi trường thi đấu thuộc hệ thống thể thao thành tích cao quốc gia.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội đoạt giải

Với một tổ chức đầu tư vào nhiều bộ môn như Team Flash, thành tích này còn đánh dấu bước tiến trong quá trình phát triển, vượt ra ngoài khuôn khổ các giải đấu thể thao điện tử cấp câu lạc bộ.

Không chỉ hấp dẫn về chuyên môn, nội dung Liên Quân Mobile còn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Theo thông tin từ ban tổ chức, các buổi phát sóng trực tiếp đã ghi nhận hơn 100.000 lượt khán giả theo dõi trực tuyến, cho thấy sức hút của bộ môn trong lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội.

Theo số liệu của Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), Việt Nam hiện có hơn 28,2 triệu người tham gia thể thao điện tử. Quy mô cộng đồng đông đảo tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái thể thao điện tử, từ tổ chức giải đấu, đào tạo vận động viên đến truyền thông, giải trí và các hoạt động thương mại.

Việc thể thao điện tử trở thành môn thi đấu tranh huy chương chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cũng đánh dấu bước tiến trong quá trình chuyên nghiệp hóa, đồng thời mở rộng cơ hội để bộ môn tiếp cận đông đảo công chúng.

Tấm HCV của Team Flash vì thế không chỉ bổ sung vào bảng thành tích của đội tuyển mà còn góp phần khẳng định vị thế, sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của thể thao điện tử Việt Nam trong hệ thống thể thao thành tích cao quốc gia.