'Team building' độc lạ Tinh Hà 'Say Hi': Các fan cùng gấp sao, trộn bánh tráng

Ngay sau khi ban tổ chức Tinh Hà “Say Hi” công bố hoạt động Tinh Hà Ước Nguyện, người hâm mộ đã rủ nhau đến các trụ sao để trổ tài trang trí, gấp những ngôi sao nhỏ để sớm lấp đầy trụ của nghệ sĩ mình yêu thích. Sảnh chờ DatVietVAC vì thế lúc nào cũng rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng cười và hình ảnh fan tất bật bên quầy gấp sao, cùng nhau góp thêm những “mảnh ghép” đặc biệt cho concert sắp tới.

Không khí sôi nổi tại sảnh chờ DatVietVAC.

Người hâm mộ mong chờ concert Tinh Hà "Say Hi" sắp tới.

Từ sáng sớm, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại trụ sở DatVietVAC, mỗi người góp một chút để những trụ sao được hoàn thiện nhanh chóng hơn. Bạn Yến Vy (FC ANDME) và Thiên Kim (FC Kho Báu) cho biết cả 2 đã có mặt từ đầu giờ chiều để góp thêm những ngôi sao cho trụ của DILLAN, CODY Nam Võ cũng như các Anh Trai khác.

Trong khi đó, một số UNICONGs đã đến từ sáng sớm để trang trí thêm dòng chữ “BEST 5” trên trụ sao của CONGB. “Mặc dù trụ sao của CONGB đã đầy nhưng những UNICONGs vẫn sẽ tiếp tục gấp sao để cùng các bạn fan khác lấp đầy trụ sao cho tất cả Anh Trai ở đây”, một bạn chia sẻ với nhà Hoa.

Lời nhắn dễ thương của UNICONGs gửi tới CONGB.

Không khí gấp sao tại trụ sở DatVietVAC như một buổi “team building” của các fandom. Không chỉ cùng nhau gấp sao, các fan còn tranh thủ trộn bánh tráng để vừa ăn vừa trò chuyện, hay rủ nhau “quẩy” theo những ca khúc mình yêu thích trong chương trình. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản khiến sảnh chờ trở thành điểm hẹn náo nhiệt, nơi các fandom có dịp gặp gỡ và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Người hâm mộ tranh thủ vừa gấp sao vừa trộn bánh tráng. Nguồn: @v.annie37

Không chỉ có người hâm mộ, các Anh Trai cũng bất ngờ ghé thăm những trụ sao của mình, trực tiếp ngắm nhìn những lời chúc, hình vẽ đặc biệt mà người hâm mộ đã kỳ công thực hiện.

﻿DILLAN và CoolKid ghé thăm trụ sao.﻿

CONGB giao lưu cùng fan khi tới góp sao của mình. Nguồn: @huyen.ngo_

Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh các trụ của CONGB, CAPTAIN BOY, HURRYKNG, CODY Nam Võ và buitruonglinh, những trụ sao của Dương Domic, Quang Hùng MasterD, IVAN, JAYSONLEI, KIMLONG... cũng đã “về đích”. Chỉ còn một vài trụ sao nữa thôi, tất cả đã sẵn sàng để cùng người hâm mộ chào đón đêm concert Tinh Hà “Say Hi”.

Ngọc Hân