Tê bì, yếu liệt tay chân: Cảnh giác căn bệnh có thể gây suy hô hấp

Tê bì, yếu tay chân không thể tự đứng lên

Viêm đa rễ dây thần kinh, hay hội chứng Guillain-Barré, là bệnh lý thần kinh ngoại biên cấp tính có thể tiến triển nhanh, gây yếu liệt tay chân, ảnh hưởng khả năng vận động và hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng. Nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng, cải thiện khả năng phục hồi.

Người bệnh N.T.T.N, 64 tuổi, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị ổn định, ngoài ra không phát hiện bệnh lý khác. Khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, bà đột ngột xuất hiện tình trạng yếu và tê bì tay chân.

Cho rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường của bệnh xương khớp, người bệnh tự đi châm cứu tại một cơ sở gần nhà. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, triệu chứng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Bà đi lại khó khăn, không thể tự đứng lên, ngồi xuống, các hoạt động sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng rõ rệt.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chẩn đoán nhờ các xét nghiệm chuyên sâu

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh được khám lâm sàng, chụp cộng hưởng từ sọ não nhằm loại trừ nguyên nhân do đột quỵ não hoặc các tổn thương thần kinh trung ương khác. Cộng hưởng từ tủy cổ và tủy lưng tiếp tục được thực hiện để loại trừ bất thường tại tủy sống.

Sau khi loại trừ những nguyên nhân trên, các bác sĩ chỉ định chọc dịch não tủy và đo dẫn truyền thần kinh tứ chi. Kết quả thăm khám, xét nghiệm chuyên sâu giúp xác định người bệnh mắc viêm đa rễ dây thần kinh (hội chứng Guillain-Barré).

Người bệnh được điều trị tích cực bằng corticoid liều cao, kết hợp thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, thuốc tái tạo bao myelin, vitamin nhóm B cùng các phương pháp điện xung, điện phân. Diễn biến bệnh được theo dõi sát trong quá trình điều trị.

Sau 3 tuần, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Tê bì giảm nhiều, chức năng vận động phục hồi tốt, bà đã có thể tự đứng lên, ngồi xuống và đi lại thuận lợi. Sức cơ phục hồi khoảng 90%.

Biểu hiện của bệnh viêm đa rễ thần kinh - Ảnh minh họa BVCC

Viêm đa rễ dây thần kinh có thể gây suy hô hấp

TS.BS Lê Thị Bích Thủy, Trưởng khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, viêm đa rễ dây thần kinh (hội chứng Guillain-Barré) là bệnh lý tự miễn cấp tính, trong đó hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh ngoại biên, thường sau nhiễm virus, vi khuẩn hoặc một số tác nhân khác.

Bệnh thường tiến triển trong vài ngày đến vài tuần. Những biểu hiện điển hình gồm tê bì bàn tay, bàn chân; yếu cơ hai chân rồi lan dần lên hai tay; đi lại khó khăn và giảm hoặc mất phản xạ gân xương.

Ở những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện yếu cơ hô hấp, khó nuốt và rối loạn thần kinh thực vật. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có nguy cơ tiến triển thành liệt tứ chi, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, huyết áp. Người bệnh nằm lâu còn có thể gặp nhiễm trùng, yếu cơ kéo dài và các di chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhanh gây liệt tứ chi, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim - Ảnh BVCC

Tê bì, yếu cơ tiến triển: Không nên chỉ xoa bóp, châm cứu

Theo TS.BS Lê Thị Bích Thủy, người dân cần cảnh giác khi xuất hiện tình trạng tê bì tay chân tăng dần, yếu cơ hai chân hoặc hai tay, đi lại khó khăn, không thể đứng lên, ngồi xuống hoặc cảm giác yếu tăng nhanh chỉ trong vài ngày.

Đây là những dấu hiệu cần được thăm khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa Thần kinh. Đặc biệt, khi tình trạng yếu cơ tiến triển nhanh, người bệnh cần được đánh giá khẩn cấp để phát hiện nguy cơ ảnh hưởng hô hấp và các biến chứng nguy hiểm.

Việc tự điều trị hoặc chỉ áp dụng các biện pháp như xoa bóp, châm cứu khi chưa xác định nguyên nhân có thể làm chậm quá trình chẩn đoán, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên chủ quan với những biểu hiện tê bì, yếu tay chân kéo dài hoặc tăng dần. Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị phù hợp và theo dõi sát diễn biến là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, nâng cao khả năng phục hồi vận động ở người mắc viêm đa rễ dây thần kinh.

5 dấu hiệu cảnh báo viêm đa rễ dây thần kinh

- Tê bì bàn tay, bàn chân.

- Yếu cơ hai chân, sau đó có thể lan lên hai tay.

- Đi lại khó khăn, không thể tự đứng lên hoặc ngồi xuống.

- Giảm hoặc mất phản xạ gân xương.

- Khó nuốt, khó thở hoặc yếu cơ tiến triển nhanh.

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