Ảnh minh họa.

Theo đó, HOSE bổ sung cổ phiếu TDW của CTCP Cấp nước Thủ Đức vào danh sách bị cắt margin do Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Cụ thể: TDW đã nhận được quyết định Thuế Thành phố Hồ Chí Minh do công ty khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp và khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp; thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2022 và năm 2024 với các tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Theo đó, công ty bị phạt 279,8 triệu đồng - trong đó, phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp là 51,82 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022 và năm 2024 là 119,65 triệu đồng; Phạt về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 11/2024 và tháng 12/2024 là 7,15 triệu đồng; Phạt 1,5 lần số tiền thuế thiếu về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 4/2022, tháng 8/2022, tháng 10/2022 và tháng 7/2024 là gần 28,84 triệu đồng và phạt 1,5 lần số tiền thuế thiếu về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022 và năm 2024 là 72,38 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là, TDW bị truy thu thuế là 924,8 triệu đồng - trong đó: Truy thu thuế giá trị gia tăng là 278,3 triệu đồng; Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 646,5 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 196 triệu đồng - Trong đó: tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 73 triệu đồng; Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 123 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 11/11/2026. Công ty cổ phần cấp Nước Thủ Đức có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 11/11/2026 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, TDW được giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ là gần 1,7 triệu đồng và Thuế Tp.HCM đề nghị công ty khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ nêu trên vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định này.

Qua đó, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đối với TDW là hơn 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE cho biết bổ sung 2 cổ phiếu là AMY của CTCP Công nghiệp Á Mỹ và BMJ của CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP do hai công ty có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Được biết, cổ phiếu AMY và BMJ cùng lên sàn HOSE vào ngày 20/11 với giá tham chiếu lần lượt là 48.900 đồng và 11.900 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 23/11, giá cổ phiếu AMY giảm về còn 48.000 đồng/cổ phiếu. Còn giá cổ phiếu BMJ tăng lên 13.500 đồng/cổ phiếu.

Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu bị cắt margin lên 74 mã bị cắt margin - trong đó, có 03 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế gồm: ITD; SGN và TDW.

17 mã có thời gian niêm yết dưới 06 tháng gồm: AAN, BVB, DMX, DSH, DTA, DVV, ECO; FUEM 1TEC; FUET PVND; FUEV N50G; GDA; HIO; LPS; MZG; VBB; AMY và BMJ.

Còn lại là 25 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo; 09 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm; 05 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát; 05 Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sàn ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp;

04 mã có BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; 03 mã chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch; 03 mã có lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm.