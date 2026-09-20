TDDC Việt Nam không ngại cuộc đua khắc nghiệt ở Asiad 20

Khánh Phong và cơ hội đổi màu huy chương

Ở Asiad 19 tại Hàng Châu, Khánh Phong giành HCB vòng treo với 14.600 điểm. Thành tích ấy không chỉ mang về tấm huy chương lịch sử cho TDDC Việt Nam, mà còn đưa VĐV sinh năm 2002 trở thành gương mặt được chờ đợi nhất của đội tuyển tại kỳ Đại hội lần này.

Sau Asiad 19, Khánh Phong tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Anh giành HCV vòng treo tại SEA Games 33 và mới đây giành HCB tại World Challenge Cup 2026 ở Tashkent với 13.850 điểm. Những kết quả ấy cho thấy Khánh Phong vẫn nằm trong nhóm VĐV có khả năng cạnh tranh ở châu Á.

Vòng treo là nội dung đòi hỏi sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và sự chính xác gần như tuyệt đối. Khánh Phong có lợi thế ở những động tác khó, nhưng điểm số còn phụ thuộc nhiều vào phần tiếp đất và kết thúc bài thi. Đó cũng là lý do ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh bài, nâng độ khó nhưng vẫn phải bảo đảm sự an toàn và ổn định.

Nguyễn Văn Khánh Phong là Á quân Asiad 19.

Tại Asiad 20, Khánh Phong không còn là một ẩn số. Anh bước vào cuộc tranh tài với thành tích của một á quân Asiad và tâm thế của người được kỳ vọng. Chính điều đó tạo thêm áp lực, bên cạnh sự tự tin cần thiết.

“Chúng tôi phải học cách đương đầu với áp lực. Tôi sẽ cố gắng, phấn đấu giữ được thành tích cũ là tấm HCB ở kỳ Asiad 19 và may mắn hơn thì có thể đổi màu huy chương”, Khánh Phong nói trước ngày khai cuộc.

Nếu hoàn thành tốt bài thi, Khánh Phong là VĐV có cơ hội tranh huy chương rõ ràng nhất của TDDC Việt Nam. Tấm HCB ở Hàng Châu là nền tảng, còn việc có thể đổi màu huy chương hay không sẽ phụ thuộc vào phong độ và bản lĩnh trong thời khắc quyết định.

Những niềm hy vọng khác

Bên cạnh Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở nội dung ngựa vòng. VĐV này từng giành HCV World Challenge Cup năm 2025 và lọt vào chung kết Asiad 19, đứng thứ năm.

Xuân Thiện đã thực hiện bài thi với độ khó đủ để cạnh tranh với các VĐV hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, ngựa vòng cũng là nội dung dễ xảy ra sai sót khi VĐV chuyển thế hoặc mất nhịp. Vì vậy, anh cần đạt trạng thái tốt nhất và duy trì sự chính xác trong toàn bộ bài thi.

Ở đội nữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như mang đến hy vọng mới sau chức vô địch nhảy chống tại World Challenge Cup 2026 ở Tashkent với 13.175 điểm. Trước đó, cô từng giành HCB tại Giải vô địch châu Á 2025. Đây là những cơ sở quan trọng để Quỳnh Như hướng tới mục tiêu lọt vào chung kết trong lần đầu dự Asiad.

Quỳnh Như thừa nhận cảm giác hồi hộp trước sân chơi lớn, nhưng vẫn đặt mục tiêu rõ ràng: “Tôi khá hồi hộp, nhưng quyết tâm hoàn thành tốt bài thi, đạt mục tiêu lọt vào chung kết”. Với VĐV 28 tuổi, việc vượt qua vòng loại và góp mặt trong nhóm tranh chấp cuối cùng sẽ là bước tiến đáng kể. Nếu đạt phong độ cao ở cả hai lần nhảy, Quỳnh Như có thể cạnh tranh vị trí cao hơn.

Bên cạnh đó, đội tuyển còn chờ đợi sự bất ngờ từ các tài năng trẻ khác như Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh, Huỳnh Thiên Lý, Trần Đoàn Quỳnh Nam.

Trước đó, Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 6 là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển TDDC Việt Nam. Tại giải đấu này, đội tuyển không giành huy chương cá nhân, bởi mục tiêu trọng tâm được đặt vào thành tích đồng đội, qua đó giành đủ 5 suất tham dự Asiad 20. Sau giải, các VĐV đã tập trung chuẩn bị cho giải đấu tại Nhật Bản, nhằm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Trương Minh Sang cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị những bài thi có độ khó tương đương các đối thủ, trong đó có đội chủ nhà, qua đó tạo cơ hội cạnh tranh huy chương. Tại Olympic 2024, các quốc gia châu Á giành 7/8 HCV ở những nội dung TDDC nam. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh tại ASIAD rất khốc liệt, vì vậy đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết mình".

Môn TDDC tại Asiad 20 diễn ra từ ngày 21 đến 25/9. Các VĐV sẽ thi đấu 8 nội dung nam (đồng đội, toàn năng cá nhân nam, thể dục tự do đơn môn, vòng treo đơn môn, nhảy chống đơn môn, ngựa vòng đơn môn, xà đơn đơn môn, xà kép đơn môn) và 6 nội dung nữ (đồng đội, toàn năng cá nhân nữ, nhảy chống đơn môn, xà lệch đơn môn, cầu thăng bằng đơn môn, thể dục tự do đơn môn).