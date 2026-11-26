Ảnh minh họa. Nguồn: TCI

Theo thông báo trên HoSE ngày 25/11, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, công ty mẹ của CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, HoSE: TCI), đăng ký bán 5,8 triệu cổ phiếu TCI nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 1/12 đến ngày 30/12/2026, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đang nắm giữ 62,5 triệu cổ phiếu TCI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 54,06% vốn điều lệ của Chứng khoán Thành Công.

Nếu giao dịch thành công toàn bộ, tổ chức này sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 56,7 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 49,04% vốn điều lệ của Chứng khoán Thành Công.

Đầu tư Sài Gòn 3 Capital thuộc CTCP Đầu tư SGI Holdings (UPCoM: SGI). Hồi tháng 4 năm nay, HĐQT SGI đã ra nghị quyết thống nhất chủ trương để Đầu tư Sài Gòn 3 Capital thoái toàn bộ vốn tại Chứng khoán Thành Công. Trong tháng 6 và 7/2026, tổ chức này từng đăng ký bán lượng cổ phiếu tương đương 18,65% vốn TCSC, nhưng mới giao dịch thành công khoảng 0,74% do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trên thị trường, cổ phiếu TCI giao dịch dưới vùng mệnh giá từ giữa tháng 8 đến nay. Mã kết phiên 25/11 ở giá 9.300 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 3/2026 và giảm khoảng 25% so với đỉnh gần nhất hồi tháng 6 năm nay. Tạm tính ở vùng giá này, Đầu tư Sài Gòn 3 Capital có thể thu về gần 54 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch.

Diễn biến giá cổ phiếu TCI trên thị trường.

Thu hẹp đầu tư cổ phiếu, giảm nợ vay

Quá trình thoái vốn chưa tạo ra thay đổi đáng kể về cơ cấu sở hữu. Tuy nhiên, những thay đổi bên trong Chứng khoán Thành Công đã diễn ra nhanh hơn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 20/6/2026, toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ được miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm. HĐQT mới gồm bà Vũ Thị Như Mai giữ chức chủ tịch, cùng các thành viên Phạm Trần Hoàn, Phạm Quỳnh Lan, Rainer Frey và Nguyễn Xuân Cường. Ông Cường đồng thời đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Cùng với thay đổi nhân sự cấp cao, sau đại hội, TCSC ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, điều chỉnh triết lý kinh doanh và bắt đầu sắp xếp lại các khoản đầu tư.

Ở chiều thoái vốn, vào tháng 7/2026, Chứng khoán Thành Công chuyển nhượng toàn bộ gần 1,87 triệu cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT), tương đương 9,53% vốn doanh nghiệp này, cho SGI Holdings với giá trị 18,7 tỷ đồng.

Trước đó, TCSC cũng chuyển toàn bộ phần vốn tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) và Quỹ đầu tư Thành Công (TCIF) về SGI.

Sự thay đổi tại Chứng khoán Thành Công còn thể hiện khá rõ trên bảng cân đối kế toán.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, tổng tài sản của TCSC tại cuối tháng 9/2026 đạt 2.396 tỷ đồng. Trong đó, hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương trên 85% tổng tài sản, nằm ở tiền, tiền gửi, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và các khoản cho vay ký quỹ.

Danh mục cổ phiếu được thu hẹp mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, TCSC đã thanh lý hết các khoản đầu tư vào những cổ phiếu như HPG, KDH, BBT, MSN… Giá trị danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) từ 529 tỷ đồng đầu năm giảm xuống còn 0.

Không chỉ thu hẹp danh mục cổ phiếu, TCSC còn giảm đáng kể đòn bẩy tài chính. Vay ngắn hạn tại cuối tháng 9 còn 915 tỷ đồng, giảm 42% so với mức 1.580 tỷ đồng đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, công ty đạt doanh thu hoạt động 195 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Do chi phí tăng nên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh hơn, đạt 40 tỷ đồng, giảm 55% YoY.