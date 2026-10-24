TCEX tiến gần hơn tới giấy phép thí điểm sàn tài sản số

Bước tiến của TCEX

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đã được Cục An ninh mạng, Bộ Công an thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo Công văn số 5490/BCA-A05 ngày 12/10/2026.

Với TCEX, kết quả thẩm định ghi nhận quá trình đầu tư, chuẩn bị về hạ tầng công nghệ, cơ chế bảo mật và quy trình vận hành, thể hiện định hướng lấy an toàn và tuân thủ làm nền tảng ngay từ giai đoạn xây dựng hệ thống.

Điều này cho thấy năng lực bảo mật của TCEX đã đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng về công nghệ để tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Với việc đạt an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, TCEX đang tiến rất gần đến việc được cấp phép thí điểm sàn giao dịch tài sản số. Bởi đây đã là bước thứ tư trong thủ tục cấp phép theo Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 của Bộ Tài chính.

TCEX tiến gần đến giấy phép thí điểm sàn tài sản số. Ảnh: TCEX

Cụ thể, một doanh nghiệp cần trải qua năm bước để được cấp phép. Bước một là nộp hồ sơ. Bước hai là hồ sơ được tiếp nhận.

Bước ba là việc doanh nghiệp được Bộ Tài chính công bố hồ sơ hợp lệ. Bước bốn là hoàn thiện hồ sơ về cổ đông, vốn góp, cơ sở vật chất và quan trọng là được Bộ Công an thẩm định.

Do đó, TCEX chỉ còn phải chờ bước cuối cùng, khi Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hồ sơ và cấp giấy phép hợp lệ.

Lấy bảo mật và tuân thủ làm nền tảng

Được thành lập ngày 05/05/2025 với sự tham gia sáng lập và góp vốn của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), TCEX là một trong những đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp phép ngay khi Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục tiếp nhận.

Ngày 04/05/2026, theo Công văn số 5547/BTC-UBCK của Bộ Tài chính, TCEX được xác nhận đáp ứng yêu cầu đầy đủ, hợp lệ đối với các tài liệu thuộc vòng đánh giá hồ sơ đầu tiên. Doanh nghiệp hiện đang hoàn thiện các điều kiện còn lại về xác nhận vốn góp và cơ sở vật chất.

Về công nghệ, TCEX trực tiếp kiểm soát và vận hành tại Việt Nam các hệ thống cốt lõi, bao gồm khớp lệnh, lưu ký tài sản và giám sát giao dịch. Khóa bảo mật được lưu giữ trong nước, áp dụng cơ chế ký đa bên kết hợp thiết bị bảo mật chuyên dụng.

Hệ thống giám sát được chuẩn bị để hoạt động ngay từ giao dịch đầu tiên, hoạt động nạp, rút và thanh toán bằng tiền đồng được thiết kế để kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng.

Ông Ngô Duy Biên, Tổng giám đốc TCEX. Ảnh: TCEX

Ông Ngô Duy Biên, Tổng giám đốc TCEX cho biết: "Trong tài chính số, tốc độ rất quan trọng, nhưng sự an toàn của hệ thống mới là yếu tố sống còn. Việc đạt chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 vừa là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, vừa khẳng định cam kết của TCEX ngay từ ngày đầu: lấy bảo mật và tuân thủ pháp luật làm gốc".

Ông Biên nhấn mạnh, cấp độ 4 là nền tảng bắt buộc, không phải đích đến. Theo đó, TCEX sẽ tiếp tục hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc tế như ISO 27001, SOC 2 và CCSS, đồng thời liên tục kiểm thử và nâng cấp hệ thống, để nhà đầu tư có một nền tảng giao dịch an toàn, minh bạch theo chuẩn mực quốc tế khi thị trường mở cửa.

Doanh nghiệp đã xác định bốn trọng tâm chiến lược: bảo vệ tài sản khách hàng, phát triển thanh khoản, cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư và nghiên cứu mã hóa tài sản thực. Các trọng tâm được triển khai theo lộ trình thận trọng, đặt an toàn tài sản khách hàng và chất lượng vận hành làm cơ sở cho sự phát triển lâu dài.

Kết hợp kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ với thế mạnh của hệ sinh thái Techcombank và TCBS, TCEX hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch thuận tiện, minh bạch, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Về dài hạn, doanh nghiệp kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ mã hóa tài sản thực sẽ mở thêm cơ hội đầu tư, đồng thời tạo kênh huy động vốn bổ sung cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp lý cho phép.