TCEX hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, đủ điều kiện thí điểm thị trường tài sản số

Hoàn thành mục tiêu vốn điều lệ, TCBS nâng tỷ lệ sở hữu lên 11%

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa chính thức hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn điều lệ đã góp tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết và bắt buộc để các đơn vị có thể tham gia triển khai thí điểm thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Trong cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) là một trong những cổ đông sáng lập của TCEX, từng nắm giữ 9,9% vốn điều lệ từ khi sàn giao dịch này mới thành lập. Nhằm đồng hành cùng đợt tăng vốn quy mô lớn này, vào ngày 5/11/2026, Hội đồng quản trị TCBS đã thông qua Nghị quyết số 010511/26/NQ-HĐQT-TCBS về phương án mua thêm tối đa 109.970.300 cổ phần phổ thông của TCEX.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành và góp vốn mới, phần vốn góp của TCBS tại TCEX đã nâng lên mức 1.100 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 11% vốn điều lệ. Trong khi đó, TokenBay – một tổ chức trong nước đã được xếp hạng tín nhiệm độc lập – đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ tới 88,9% vốn điều lệ của TCEX. Phần 0,1% vốn điều lệ còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông khác.

Lộ trình cấp phép năm 2026

Sự kiện góp đủ 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ đánh dấu bước tiến đặc biệt quan trọng của TCEX trong lộ trình hoàn thiện hồ sơ và xin cấp phép hoạt động trong năm 2026. Trước đó, vào ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5547/BTC-UBCK xác nhận các tài liệu mà TCEX nộp ở vòng đánh giá hồ sơ đầu tiên là hoàn toàn đầy đủ và hợp lệ.

Đến tháng 10/2026, hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 của doanh nghiệp cũng đã được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và chính thức chấp thuận.

Chia sẻ về định hướng sau khi tăng vốn thành công, ông Ngô Duy Biên, Tổng giám đốc TCEX, cho biết toàn bộ nguồn vốn mới sẽ được doanh nghiệp tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao dịch và lưu ký, đồng thời phát triển đội ngũ kỹ thuật trình độ cao và nâng cao năng lực quản trị rủi ro hệ thống.

Mục tiêu lớn nhất của TCEX là tự chủ hoàn toàn các hệ thống công nghệ lõi, bao gồm từ khâu khớp lệnh, lưu ký cho đến giám sát giao dịch, nhằm sẵn sàng phục vụ lượng khách hàng đông đảo trong hệ sinh thái của Techcombank và TCBS ngay khi nhận được giấy phép hoạt động chính thức.

Theo đánh giá của ông Biên, để có thể thu hút dòng tiền giao dịch tài sản số về thị trường trong nước thay vì chảy ra nước ngoài, các sàn giao dịch nội địa bắt buộc phải xây dựng được niềm tin vững chắc về khả năng bảo vệ an toàn tài sản của khách hàng, đồng thời phải duy trì được thanh khoản dồi dào để nhà đầu tư có thể thực hiện mua bán nhanh chóng bất cứ khi nào có nhu cầu.

Ý thức được điều đó, TCEX đang tập trung tối đa vào bốn ưu tiên chiến lược là phát triển thanh khoản, bảo đảm an toàn lưu ký và bảo mật hệ thống, nghiên cứu mã hóa các tài sản thực (RWA), và tích cực trang bị kiến thức tài chính, công nghệ cho nhà đầu tư.

Trong giai đoạn tiếp theo, TCEX sẽ nhanh chóng tiến hành kiểm toán vốn góp thực tế, hoàn thiện toàn bộ các quy trình vận hành nội bộ và khẩn trương nộp hồ sơ vòng hai lên các cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.