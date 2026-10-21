TCBS: Xuất khẩu, FDI và đầu tư công sẽ là bệ phóng cho tăng trưởng GDP

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu tích cực trước những bất ổn toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài và rủi ro thuế quan gia tăng. Triển vọng khả quan của hoạt động xuất khẩu, dòng vốn FDI và đầu tư công là cơ sở để TCBS nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,5%.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính Việt Nam, TCBS cho biết GDP quý III/2026 tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng theo quý cao thứ hai trong nhiều năm, chỉ sau quý III/2022 – thời điểm nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng đang có sự chuyển dịch rõ nét sang khu vực sản xuất và công nghiệp – xây dựng, thay vì chủ yếu dựa vào dịch vụ như giai đoạn trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong cả năm, nền kinh tế cần tăng trưởng khoảng 12,5-13% trong quý IV. Đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất định, theo TCBS.

Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 của các tổ chức tài chính. Ảnh TCBS

Xuất khẩu điện tử hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI

Bất chấp căng thẳng địa chính trị và những rủi ro liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Trong tháng 9/2026, kim ngạch xuất khẩu tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong gần ba năm.

Động lực nổi bật đến từ nhóm hàng điện tử với mức tăng trưởng 75%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính và linh kiện điện tử tăng gần 113%, mức cao nhất từ trước đến nay theo số liệu được TCBS đề cập.

Phân tích dữ liệu theo mã HS, TCBS nhận định phần lớn các mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh là linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu (Data Center) và phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Diễn biến này cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI trên toàn cầu.

Bên cạnh sự gia tăng về lượng hàng xuất khẩu, giá bán cũng góp phần thúc đẩy kim ngạch. So với cuối năm 2025, giá một số đầu vào điện tử tăng đáng kể, trong đó CPU/GPU tăng 26%, chip nhớ RAM tăng 193% và các loại chip khác tăng 39%. Ở chiều xuất khẩu, đơn giá máy tính tăng 43%, trong khi linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu tăng 87%.

Ngoài nhóm điện tử, các ngành hàng truyền thống như may mặc và da giày cũng ghi nhận mức cải thiện nhẹ về tăng trưởng trong tháng 9. Điều này cho thấy hàng hóa Việt Nam vẫn duy trì được sức cạnh tranh tương đối so với sản phẩm từ các quốc gia sản xuất khác ngoài Trung Quốc.

Đáng chú ý, cán cân thương mại trong tháng 9 chuyển sang trạng thái thặng dư sau chuỗi thâm hụt kéo dài từ tháng 12/2025, chủ yếu nhờ sự cải thiện của nhóm hàng điện tử.

Trên cơ sở đó, TCBS dự báo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong những tháng cuối năm, với điện tử tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

FDI tiếp tục hướng vào sản xuất công nghệ cao

Trong trung và dài hạn, TCBS đánh giá triển vọng thu hút FDI của Việt Nam vẫn tích cực, nhờ sự kết hợp của xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, lợi thế cạnh tranh trong khu vực và định hướng thu hút đầu tư của Chính phủ.

Trước hết, chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong đó có mô hình “China+1”, tiếp tục thúc đẩy các tập đoàn đa quốc gia mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp lớn như Samsung, Foxconn, Luxshare, Amkor và Intel không chỉ mở rộng năng lực sản xuất mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao, như đóng gói và kiểm thử bán dẫn, sản xuất linh kiện điện tử và vật liệu bán dẫn.

Nguồn TCBS

Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn sở hữu những lợi thế về chi phí lao động và điện năng, quy mô lực lượng lao động công nghiệp, độ mở thương mại và mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA). Chính phủ cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cải cách thể chế, đồng thời chuyển trọng tâm thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có giá trị gia tăng lớn.

Dù chi phí đất đai và lao động sản xuất tăng lên đang dần thu hẹp những lợi thế cạnh tranh truyền thống, TCBS cho rằng việc cải thiện thể chế, logistics và hạ tầng năng lượng sẽ góp phần duy trì sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Theo đó, dòng vốn FDI trong dài hạn không chỉ có khả năng gia tăng về quy mô mà còn được kỳ vọng cải thiện về chất lượng, qua đó hỗ trợ Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Cùng với xuất khẩu và FDI, đầu tư công tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, giải ngân đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 657.000 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ và tương đương 63% kế hoạch năm.

Từ kết quả này, TCBS kỳ vọng tiến độ giải ngân sẽ tiếp tục được đẩy nhanh trong quý IV, trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công. Các biện pháp như đánh giá hiệu quả giải ngân thông qua chỉ số KPI, gắn trách nhiệm với người đứng đầu bộ, ngành và địa phương, cũng như điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng triển khai tốt hơn được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nguồn TCBS

Đồng thời, những vướng mắc về nguồn cung vật liệu xây dựng đang từng bước được tháo gỡ thông qua cơ chế điều phối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các dự án hạ tầng.

Không chỉ thúc đẩy hoạt động xây dựng và sản xuất, giải ngân đầu tư công còn có thể hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng. Khi vốn ngân sách được chuyển đến các nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp vật liệu và các đơn vị tham gia dự án, dòng tiền được bổ sung vào nền kinh tế, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản tiền đồng và giảm bớt áp lực lên mặt bằng lãi suất.

Bên cạnh đầu tư công, khu vực đầu tư tư nhân cũng được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng tốc, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những năm tới.

Theo ước tính của TCBS, tổng vốn đầu tư công và tư nhân trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến tăng 91% so với giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, sân bay và cảng biển được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.