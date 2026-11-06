Theo Nghị quyết số 010511/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 05/11/2026, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thông qua phương án mua thêm tối đa 109.970.300 cổ phần phổ thông của CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) trong đợt chào bán để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng của TCEX.

Sau khi mua đủ số cổ phần này, TCBS sẽ nắm giữ 11% vốn điều lệ của TCEX sau đợt tăng vốn, tương ứng phần vốn góp 1.100 tỷ đồng.

Khoản đầu tư dự kiến thực hiện trong quý IV/2026. TCBS là cổ đông sáng lập, góp 9,9% vốn điều lệ khi TCEX thành lập vào tháng 5/2025. Tài sản mã hóa là mảng đầu tư mới mà TCBS đã công bố khi niêm yết cổ phiếu TCX trên HoSE và tiếp tục chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

TCBS tham gia đợt tăng vốn của TCEX lên 10.000 tỷ đồng. Ảnh: TCBS

TCEX đang xây dựng hạ tầng giao dịch và lưu ký tài sản mã hóa để phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái Techcombank và TCBS khi được cấp phép. Trước đó, ngày 29/05/2026, HĐQT TCBS đã phê duyệt phương án chuyển nhượng cho TCEX các tài sản phục vụ phát triển sàn giao dịch, với tổng giá trị khoảng 49,6 tỷ đồng.

Về tiến độ cấp phép sàn tài sản mã hóa TCEX, ngày 04/05/2026, Bộ Tài chính đã xác nhận các tài liệu của TCEX tại vòng đánh giá hồ sơ đầu tiên đầy đủ, hợp lệ. Trong tháng 10/2026, Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 của TCEX.

Khi hoàn tất đợt tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, TCEX sẽ đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ đã góp theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Đây là một điều kiện quan trọng để doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.