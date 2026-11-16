TCBS (TCX) kiện toàn bộ máy lãnh đạo, lợi nhuận 9 tháng vượt 5.700 tỷ đồng

Kiện toàn nhân sự cấp cao và chiến lược mở rộng hệ sinh thái

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã chứng khoán: TCX) đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian tiếp nhận phiếu biểu quyết được ấn định từ ngày 14/11 đến 16 giờ ngày 26/11/2026. Nội dung trọng tâm của đợt xin ý kiến lần này tập trung vào việc thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire. Vị chuyên gia này trước đó được bầu vào cơ quan quản trị cấp cao từ tháng 04/2023 cho nhiệm kỳ từ năm 2023 đến năm 2028. Trong đơn xin từ nhiệm, ông Macaire cho biết lý do rút lui để tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới theo sự phân công, phục vụ tối đa các mục tiêu chiến lược của tổ chức cũng như toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn.

Để bảo đảm công tác quản trị và tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng, Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung một thành viên thay thế cho nhiệm kỳ từ năm 2023 đến năm 2028. Ứng viên sáng giá được Hội đồng quản trị đề cử là bà Phan Thị Hải Yến. Theo hồ sơ công bố, bà Yến sinh năm 1970, tốt nghiệp Cử nhân Anh văn tại Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Quá trình công tác cho thấy bà gia nhập hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam từ năm 2009. Hiện tại, bà đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp và Định chế Tài chính. Đi kèm với công tác nhân sự, ban lãnh đạo cũng trình cổ đông xem xét thông qua chủ trương triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, mở ra dư địa mở rộng chuỗi dịch vụ tài chính toàn diện.

Trên phương diện đầu tư, ban điều hành công ty vừa phê duyệt quyết định thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm phục vụ việc tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom. Cụ thể, công ty sẽ thực hiện quyền mua 1,61 triệu cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn lên quy mô 10.000 tỷ đồng. Trong trường hợp có cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền và tiếp tục được chào bán, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định đăng ký mua thêm với khối lượng tối đa 108,3 triệu cổ phần. Giao dịch này bảo đảm tổng số lượng sở hữu sau khi mua thêm đạt tỷ lệ 11% vốn điều lệ khi hoàn tất toàn bộ quá trình tăng vốn.

Lợi nhuận chín tháng bứt tốc, tổng tài sản áp sát mốc 100 ngàn tỷ đồng

Sự kiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo diễn ra cùng thời điểm kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 của TCBS ghi nhận những thành quả rất tích cực. Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 vươn lên mức 2.152 tỷ đồng. Tính chung lũy kế chín tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt mức 5.708 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, công ty chứng khoán này đã xuất sắc thực hiện được 76% chỉ tiêu lợi nhuận của toàn bộ năm tài chính.

Động lực tăng trưởng của doanh nghiệp được đóng góp bởi sự bứt phá mạnh mẽ từ các mảng nghiệp vụ cốt lõi. Nổi bật nhất là mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư thể hiện hiệu quả hoạt động vượt trội khi mang về mức thu nhập thuần 740 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 45% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Mảng nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu cũng duy trì phong độ hoạt động vững chắc với mức thu nhập thuần đạt 1.155 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Quá trình tích lũy lợi nhuận liên tục và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh đã thúc đẩy quy mô của doanh nghiệp mở rộng mạnh mẽ. Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đã gia tăng lên mức 96.974 tỷ đồng, tương đương mức tăng 20% so với thời điểm chốt sổ cuối năm 2025. Nền tảng vốn vững chắc, quy mô tài sản lớn mạnh cùng bộ máy nhân sự cấp cao chuẩn bị được kiện toàn sẽ tạo bệ phóng quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp tục chinh phục những cột mốc tài chính mới trong giai đoạn tiếp theo.