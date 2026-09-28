TCBS Research: Cổ phiếu FPT hấp dẫn giữa lúc ngành viễn thông đối mặt rủi ro tỷ giá và sức ép trí tuệ nhân tạo

Động lực từ chính sách và áp lực tỷ giá, khấu hao đè nặng

Theo Báo cáo phân tích ngành Công nghệ và Viễn thông Việt Nam do TCBS Research phát hành ngày 17/9/2026, tổng doanh thu hợp nhất của 7 doanh nghiệp tiêu biểu gồm FPT, VGI, FOX, CTR, CMG, ELC và TTN đạt 76.710 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Mức doanh thu này tương ứng tăng 20,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 11.977 tỷ đồng, ghi nhận tốc độ tăng lên tới 46,8%.

TCBS Research chỉ rõ con số tăng trưởng ấn tượng trên chịu ảnh hưởng lớn từ mức nền thấp của VGI khi doanh nghiệp này từng lỗ tỷ giá trong quý 1/2025. Nếu loại trừ hiệu ứng từ VGI, 6 doanh nghiệp còn lại chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 13,8%. Bức tranh kinh doanh bộc lộ sự phân hóa sâu sắc khi khối viễn thông mang về 7.579 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 76,9%, vượt trội hoàn toàn so với mức tăng 13,6% của khối công nghệ.

Ở góc độ tích cực, báo cáo đánh giá sức cầu của ngành đang được định hình bởi các chính sách vĩ mô thay vì chu kỳ kinh tế. Các quy định về Luật Dữ liệu, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi hay Luật Công nghiệp công nghệ số đang tạo bệ phóng cho các doanh nghiệp hưởng ưu đãi và mở rộng mảng trung tâm dữ liệu. Phiên đấu giá băng tần 900 MHz cùng quy định tắt sóng 2G hoàn toàn trong tháng 9/2026 cũng mang lại lợi thế lớn giúp các nhà mạng dồn lực xây dựng trạm 5G.

Dù vậy, TCBS Research cũng cảnh báo hàng loạt điểm tiêu cực và rủi ro hiện hữu. Khối lượng đầu tư khổng lồ vào hạ tầng đang tạo ra áp lực lớn trong ngắn hạn. Điển hình như CMG ghi nhận lợi nhuận quý 2/2026 giảm 20,2% do gánh nặng chi phí cố định từ trung tâm dữ liệu Tân Thuận. Cùng với đó, chu kỳ thu tiền của ELC và VGI kéo dài lần lượt lên tới 182 ngày và 174 ngày do phụ thuộc vào tiến độ nghiệm thu dự án công và thị trường nước ngoài. Biến động tỷ giá hối đoái cũng là một biến số khó lường, đe dọa trực tiếp đến lợi nhuận của VGI tại thị trường quốc tế và biên mảng xuất khẩu phần mềm của FPT.

Cơ hội bứt phá của cổ phiếu FPT giữa rủi ro bào mòn biên lợi nhuận

Theo phân tích từ TCBS Research, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo mang lại cơ hội nâng cao năng suất nhưng đồng thời cũng là mối đe dọa lớn đối với biên lợi nhuận của mảng gia công phần mềm. Bằng chứng định lượng cho thấy công cụ trợ lý lập trình nội bộ của FPT giúp tăng 30% tốc độ viết mã. Tuy nhiên, khi đo lường ở cấp độ toàn dự án, mức tăng năng suất chung chỉ đạt khoảng 10%. Công nghệ mới chưa làm sụt giảm khối lượng công việc nhưng đang trở thành lý do để khách hàng ép đơn giá gia công xuống thấp, khiến biên lợi nhuận mảng công nghệ thông tin nước ngoài có xu hướng đi ngang.

Thích ứng với xu hướng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh rót vốn vào hạ tầng. Tổng nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo đã công bố đạt 13.310 tỷ đồng, tương đương 53,5% lợi nhuận sau thuế dự phóng năm 2026 của toàn nhóm. FPT đã chi khoảng 10.900 tỷ đồng xây dựng hai cụm nhà máy trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và Nhật Bản. Đánh giá về mặt tích cực, báo cáo cho biết cả hai cụm hạ tầng này đã vượt qua điểm hòa vốn và bắt đầu đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận từ quý 2/2026.

Dưới góc nhìn đầu tư, TCBS Research nhận định giai đoạn 2024 đến 2026 là đỉnh điểm của chu kỳ chi vốn đầu tư, sau đó áp lực khấu hao sẽ giảm bớt từ năm 2027 để mở đường cho lợi nhuận bứt phá. Trong nhóm 7 doanh nghiệp được phân tích, cổ phiếu FPT được lựa chọn làm tâm điểm nhờ định giá hấp dẫn. Thị giá FPT đã điều chỉnh giảm 28,9% trong 12 tháng qua, kéo hệ số P/E về mức 12,5 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung vị 3 năm là 20,2 lần.

Khối phân tích kết luận thị trường đã chiết khấu gần như toàn bộ lo ngại về rủi ro trí tuệ nhân tạo đối với FPT. Cùng với FPT, các mã FOX và CTR cũng được đánh giá tích cực nhờ sở hữu dòng tiền hạ tầng ổn định và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao. Dù định giá rẻ, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát sao tốc độ lấp đầy trung tâm dữ liệu tại các doanh nghiệp như CMG hay FOX để đề phòng rủi ro chi phí lãi vay và khấu hao ăn mòn lợi nhuận thực tế nếu tiến độ lấp đầy chậm hơn kế hoạch.