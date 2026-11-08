TCBS dự kiến chi thêm gần 1.100 tỷ đồng vào sàn tài sản mã hóa TCEX

Ảnh minh họa: TCBS

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX) vừa công bố thông tin về việc mua thêm cổ phần tại CTCP Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp này lên 10.000 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ngày 5/11, HĐQT TCBS đã thông qua phương án thực hiện quyền mua hơn 1,6 triệu cổ phiếu phổ thông TCEX trong đợt tăng vốn sắp tới.

Trường hợp TCEX không phân phối hết số cổ phiếu chào bán và quyết định tiếp tục phân phối lượng còn lại cho cổ đông hiện hữu, TCBS được phép đăng ký mua thêm tối đa gần 108,4 triệu cổ phiếu. Các giao dịch dự kiến được thực hiện trong quý 4/2026.

Tổng số cổ phiếu TCEX mà TCBS có thể mua trong đợt phát hành này lên gần 110 triệu đơn vị. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền tối đa TCBS dự kiến chi ra vào khoảng 1.100 tỷ đồng. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, TCBS sẽ nắm giữ 11% vốn điều lệ TCEX, tương ứng giá trị vốn góp 1.100 tỷ đồng.

Cũng tại nghị quyết ngày 5/11, HĐQT TCBS thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của công ty tại TCEX. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT TCBS sẽ thay thế bà Nguyễn Thị Thu Hiền đảm nhiệm vai trò này.

Về quá trình hoàn thiện điều kiện hoạt động, ngày 23/10, TCEX được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo Công văn số 5490/BCA-A05 ngày 12/10. Trước đó, vào tháng 5, doanh nghiệp được Bộ Tài chính xác nhận hồ sơ tại vòng đánh giá đầu tiên đã đầy đủ và hợp lệ.

Tại sự kiện TCBS gặp gỡ chuyên gia phân tích và nhà đầu tư tổ chức ngày 21/10, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS đã chuẩn bị hạ tầng công nghệ và sẵn sàng vận hành khi được cấp phép. Đối tượng khách hàng mà công ty hướng đến bao gồm người dùng tài sản số tại Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là nhóm đang sở hữu tiền mã hóa (crypto) và stablecoin.

Thông qua các dịch vụ giao dịch và lưu ký tài sản mã hóa, TCBS kỳ vọng thu hút thêm tài sản, đồng thời mở rộng các dịch vụ trong hệ sinh thái Techcombank. Theo ông Minh, những sáng kiến này sẽ tạo điều kiện để công ty tiếp cận thị trường và loại tài sản mới, mở rộng dư địa tăng trưởng trong năm 2027.

TCBS hiện là một trong những cổ đông sáng lập của TCEX. Việc tiếp tục đăng ký mua cổ phần cho thấy công ty đang gia tăng mức độ tham gia vào lĩnh vực tài sản mã hóa, bên cạnh hoạt động kinh doanh chứng khoán truyền thống. Đây cũng là một trong những hướng kinh doanh mới từng được TCBS đề cập khi đưa cổ phiếu TCX lên niêm yết tại HOSE và tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

TCEX được thành lập ngày 5/5/2025 với tên gọi ban đầu là CTCP Sàn giao dịch TSMH Techcom, có vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm TCBS nắm 9,9% vốn, CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) sở hữu 1,1% và ông Nguyễn Xuân Minh nắm giữ 89%.

Sau hơn một tuần hoạt động, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom. Đến tháng 8/2025, TCEX nâng vốn điều lệ lên 101 tỷ đồng, gấp gần 34 lần so với thời điểm thành lập.

Theo phương án đang triển khai, TCEX dự kiến tiếp tục tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp được xem xét cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Song song với kế hoạch góp vốn, TCBS cũng từng bước chuẩn bị hạ tầng phục vụ hoạt động của TCEX. Cuối tháng 5/2026, HĐQT TCBS đã phê duyệt phương án chuyển nhượng cho TCEX các tài sản phục vụ phát triển sàn giao dịch, với tổng giá trị gần 50 tỷ đồng.