TCB, NKG và CTD được khuyến nghị với mức sinh lời kỳ vọng 25–33%. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (mã chứng khoán: TCB), với giá mục tiêu 42.550 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 25,3%.

Trong quý II/2026, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 14.942 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 7.350 tỷ đồng, tăng 17%. Động lực tăng trưởng đến từ tín dụng mở rộng, biên lãi ròng (NIM) cải thiện và thu nhập dịch vụ tăng mạnh.

Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 949.000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,08%.

BVSC kỳ vọng Techcombank tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn. Tăng trưởng tín dụng được dự báo đạt 22% trong năm 2026 và 23% năm 2027. Cùng với đó, các công ty con trong lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận hợp nhất, với tỷ trọng đạt 21% trong nửa đầu năm 2026.

BVSC dự báo tổng thu nhập hoạt động năm 2026 của ngân hàng đạt 60.679 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 28.250 tỷ đồng, tăng 12%. Tuy nhiên, áp lực chi phí vốn gia tăng và tốc độ tăng huy động thấp hơn tăng trưởng tín dụng là những rủi ro cần lưu ý.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG), với giá mục tiêu 14.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 28,6%.

Trong quý II/2026, Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần 4.150 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và 27% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu, đặc biệt tại thị trường Brazil. Tổng sản lượng tiêu thụ tôn mạ đạt 203.000 tấn, tăng 29% so với quý trước; trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 92.000 tấn, tăng 73%.

Giá bán cải thiện cùng lợi thế hàng tồn kho giá thấp giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên 10,5%, cao hơn đáng kể mức dự phóng 5,4% trước đó của VDSC.

Trong quý III/2026, VDSC dự báo doanh thu đạt 4.171 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 100 tỷ đồng, tăng 101%. Sản lượng xuất khẩu dự kiến tiếp tục cải thiện nhờ mở rộng thị trường, dù biên lợi nhuận gộp có thể thu hẹp về 8,3% khi giá bán chững lại.

VDSC kỳ vọng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Nam Kim đạt khoảng 4% năm 2026 và 6% năm 2027, so với mức 1,5% năm 2025. Giá mục tiêu được xác định dựa trên hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) 0,9 lần.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD), với giá mục tiêu 87.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 32,6%.

Trong năm tài chính 2026, kết thúc ngày 30/6/2026, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73%. Kết quả này được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng tăng trưởng và khoản lãi từ thoái vốn dự án Emerald 68.

Đáng chú ý, giá trị hợp đồng ký mới trong năm đạt khoảng 60.300 tỷ đồng, đưa tổng giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) lên gần 70.000 tỷ đồng, tăng 98% và tương đương khoảng hai năm doanh thu.

Mảng hạ tầng chiếm 33% giá trị hợp đồng ký mới, với các dự án như cầu Cần Giờ, sân bay Gia Bình, sân bay Long Thành và mở rộng sân bay Phú Quốc. Theo ACBS, đây là động lực tăng trưởng mới, giúp Coteccons từng bước giảm phụ thuộc vào lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Trong năm tài chính 2027, ACBS dự báo doanh thu Coteccons đạt 42.150 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế đạt 904 tỷ đồng, tăng 15%.

Tuy nhiên, nhóm phân tích lưu ý rủi ro từ mặt bằng lãi suất cao, áp lực vốn lưu động và tiến độ thu hồi công nợ. ACBS đồng thời điều chỉnh giảm 15% giá mục tiêu so với báo cáo trước.