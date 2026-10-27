Tazza 4: The Song of Beelzebub vượt mốc 2 triệu lượt khán giả ra rạp

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Tazza 4: The Song of Beelzebub đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt khán giả tính đến ngày 26/10. Đáng chú ý, đây là tác phẩm duy nhất ra mắt trong năm nay thuộc nhóm phim giới hạn độ tuổi từ 19 trở lên đạt được thành tích này. Trong bối cảnh các bộ phim phải cạnh tranh để thu hút khán giả đến rạp, kết quả trên cho thấy sức hút riêng của thương hiệu Tazza vẫn được duy trì sau nhiều năm.

Trên mạng xã hội, đơn vị phát hành CJ ENM cũng chia sẻ tin vui, nhấn mạnh sức nóng từ làn sóng khán giả xem phim nhiều lần. Việc người xem tiếp tục quay lại rạp góp phần giúp tác phẩm kéo dài thời gian trụ rạp, thay vì chỉ tạo được sự chú ý trong những ngày đầu công chiếu. Đây là tín hiệu tích cực đối với một bộ phim có giới hạn về đối tượng khán giả, đồng thời cho thấy hiệu ứng truyền miệng vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục phòng vé.

Tazza 4: The Song of Beelzebub vượt mốc 2 triệu khán giả tại Hàn Quốc.

Tazza 4: The Song of Beelzebub là phần phim thứ tư của loạt điện ảnh Tazza, được phát triển từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Heo Young-man. Xuyên suốt thương hiệu này là thế giới cờ bạc đầy cạm bẫy, nơi những cuộc đấu trí không chỉ xoay quanh tiền bạc mà còn bị chi phối bởi lòng tham, sự phản bội và khát vọng giành quyền kiểm soát. Đây cũng là yếu tố tạo nên màu sắc riêng cho loạt phim, giúp Tazza duy trì vị trí đáng chú ý trong dòng phim tội phạm của điện ảnh Hàn Quốc.

Ở phần phim mới, câu chuyện xoay quanh Jang Tae-young, người từng tin rằng mình có thể làm chủ mọi thứ nhờ hoạt động kinh doanh sòng bạc trực tuyến. Tuy nhiên, cuộc sống của nhân vật đảo lộn khi anh bị người bạn thân Park Tae-young phản bội và cướp đi tất cả. Từ đây, cuộc tái ngộ giữa hai người trong thế giới cờ bạc mở ra màn đối đầu căng thẳng, nơi những toan tính và khát vọng trả thù liên tục đẩy các nhân vật vào tình thế khó lường. Phim có sự tham gia của Byun Yo-han và Roh Jae-won trong các vai diễn chủ chốt.

Một trong những điểm đáng chú ý của thành tích lần này nằm ở giới hạn độ tuổi của bộ phim. Việc chỉ dành cho khán giả từ 19 tuổi trở lên khiến Tazza 4 không thể tiếp cận toàn bộ nhóm người xem như những tác phẩm phổ thông khác. Dẫu vậy, bộ phim vẫn thu hút hơn 2 triệu lượt khán giả, cho thấy sức hấp dẫn của câu chuyện cùng sự quan tâm dành cho thương hiệu đã được xây dựng qua nhiều phần phim.

Thành công của Tazza 4 cũng gợi nhắc đến hành trình lâu dài của loạt phim trên màn ảnh rộng. Phần đầu tiên Tazza ra mắt năm 2006 từng tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Hàn Quốc, mở đường cho những phần tiếp theo khai thác thế giới cờ bạc với các nhân vật và câu chuyện mới. Dù mỗi phần có hướng triển khai riêng, thương hiệu này vẫn duy trì được sức nhận diện nhờ những màn đấu trí căng thẳng và các mối quan hệ phức tạp giữa những người bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc.

Sức hút của Tazza 4 được duy trì nhờ làn sóng khán giả xem lại nhiều lần.

Với cột mốc 2 triệu lượt khán giả, Tazza 4: The Song of Beelzebub có thêm một dấu ấn đáng ghi nhận trong hành trình công chiếu. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút của phần phim mới mà còn cho thấy một thương hiệu điện ảnh lâu năm vẫn có khả năng thu hút người xem khi tiếp tục khai thác những xung đột đặc trưng của mình. Trong bối cảnh bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm tại rạp, kết quả cuối cùng của tác phẩm sẽ là điều được khán giả và giới quan sát phòng vé tiếp tục chú ý.