'Tazza 4: The Song Of Beelzebub' trở thành bộ phim 19+ đầu tiên đạt được điều này trong năm nay
'Tazza 4: The Song Of Beelzebub' vượt mốc 2 triệu lượt khán giả.
Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 26/10, Tazza 4: The Song of Beelzebub đã thu hút hơn 2 triệu lượt người xem. Thành tích này đạt được chỉ một ngày sau khi bộ phim lọt vào top 7 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm 2026.
Đáng chú ý, Tazza 4 là bộ phim duy nhất được xếp hạng dành cho khán giả từ 19 tuổi trở lên đạt được cột mốc 2 triệu khán giả trong năm nay.
Bộ phim vẫn tiếp tục thu hút khán giả suốt 5 tuần kể từ khi ra mắt, duy trì tỷ lệ đánh giá "Trứng Vàng" (Golden Egg) đạt 93% trên hệ thống CGV.
Đáng chú ý, đối tượng khán giả chủ yếu nằm trong độ tuổi 20 và 30. Theo số liệu thống kê vé từ CGV, nhóm khán giả ở độ tuổi 30 chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 31%, trong khi những người từ 30 tuổi trở xuống chiếm tổng cộng 60% lượng khán giả.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tazza-4-the-song-of-beelzebub-tro-thanh-bo-phim-19-dau-tien-dat-duoc-dieu-nay-trong-nam-nay-post1888647.tpo