Taylor Swift xúc động khi lần đầu biểu diễn cùng ban nhạc sau gần 2 năm

Sau gần hai năm không biểu diễn cùng ban nhạc của mình, Taylor Swift đã có màn tái xuất đáng nhớ tại Gala Bảo tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm năm 2026. Nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi trở lại sân khấu, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt bên các cộng sự trong dự án Toy Story 5.

Taylor Swift vừa chia sẻ những cảm xúc sau khi tham dự và biểu diễn tại Gala thường niên lần thứ 6 của Bảo tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm, diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, ngày 17/10. Trong bài đăng trên Instagram hôm 20/10, nữ ca sĩ gọi đây là một đêm đáng nhớ và gửi lời cảm ơn ban tổ chức vì lời mời đặc biệt.

"Một đêm ở bảo tàng mà tôi sẽ không bao giờ quên! Cảm ơn @academymuseum đã mời chúng tôi", Taylor Swift viết, đồng thời đăng tải loạt hình ảnh tại sự kiện. Sự xuất hiện của giọng ca sinh năm 1989 cũng thu hút sự chú ý khi cô lựa chọn chiếc váy Dior màu xanh băng được thiết kế riêng, mang đến diện mạo thanh lịch trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, điều khiến nữ ca sĩ đặc biệt hào hứng không chỉ là việc tham dự một sự kiện điện ảnh danh tiếng, mà còn là cơ hội trở lại sân khấu cùng những người bạn đồng hành lâu năm. "Được biểu diễn cùng ban nhạc một lần nữa sau gần hai năm thật là tuyệt vời", Taylor Swift chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ những cộng sự gắn bó với dự án Toy Story 5.

Tại đêm gala, Taylor Swift mang đến loạt ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp, gồm Blank Space, Love Story, The Fate of Ophelia và I Knew It, I Knew You - ca khúc gắn với bộ phim hoạt hình Toy Story 5. Màn trình diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho sự kiện mà còn cho thấy sự kết nối giữa âm nhạc của nữ ca sĩ với thế giới điện ảnh.

Đáng chú ý, Taylor Swift còn đăng tải bức ảnh chụp cùng Joan Cusack, nữ diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Jessie trong Toy Story 5. Đây cũng là nhân vật truyền cảm hứng cho ca khúc I Knew It, I Knew You. Khoảnh khắc này phần nào thể hiện sự gắn bó của nữ ca sĩ với ê-kíp thực hiện bộ phim.

Phát hành vào tháng 6/2026, I Knew It, I Knew You được giới thiệu là một trong những ca khúc nổi bật gắn với dự án Toy Story 5. Theo thông tin được công bố, bài hát đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 và bảng xếp hạng phát thanh nhạc đồng quê tại Mỹ. Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên sau 13 năm Taylor Swift có một ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng phát thanh thuộc thể loại nhạc đồng quê.

Trước đó, việc Taylor Swift góp mặt tại Gala Bảo tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm năm 2026 đã được công bố từ đầu tháng. Amy Homma, Giám đốc kiêm Chủ tịch Bảo tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm và Bộ sưu tập Viện Hàn lâm, dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự hào hứng trước màn trình diễn của cô.

"Taylor là một tài năng phi thường, tác phẩm của cô ấy gây được tiếng vang trên toàn thế giới", Homma nhận xét. Bà cho biết ban tổ chức rất vui mừng khi chào đón nữ ca sĩ tại sự kiện năm nay và kỳ vọng màn trình diễn của cô sẽ khép lại buổi tối tôn vinh những nhà làm phim xuất sắc, đồng thời góp phần hỗ trợ sứ mệnh bảo tồn và tôn vinh nghệ thuật điện ảnh của bảo tàng.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã xây dựng được vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế với 14 giải GRAMMY cùng hàng loạt thành tích nổi bật. Bên cạnh những dự án âm nhạc cá nhân, việc tham gia các sản phẩm điện ảnh cũng mở ra thêm cơ hội để nữ ca sĩ kết nối với những lĩnh vực sáng tạo khác.

Màn trình diễn tại gala lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với Taylor Swift. Sau gần hai năm không đứng trên sân khấu cùng ban nhạc, sự trở lại ấy không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà còn là dịp để cô tái ngộ những cộng sự thân thiết và tận hưởng niềm vui âm nhạc theo cách gần gũi nhất.

Chia sẻ của Taylor Swift cũng cho thấy phía sau những thành công và lịch trình bận rộn, những khoảnh khắc được làm việc cùng ê-kíp quen thuộc vẫn có ý nghĩa riêng đối với nữ ca sĩ. Với cô, đêm gala không chỉ là một sự kiện đáng nhớ, mà còn là trải nghiệm đặc biệt khi âm nhạc, tình bạn và điện ảnh cùng hội tụ trên một sân khấu.