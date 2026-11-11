Taylor Swift và Karlie Kloss chính thức hàn gắn sau nhiều năm rạn nứt tình bạn

Theo Page Six, Taylor Swift và Karlie Kloss đang có mối quan hệ tốt đẹp hơn bao giờ hết kể từ khi xuất hiện những tin đồn rạn nứt tình bạn. Màn hội ngộ của cả hai tại trận đấu bóng bầu dục hôm 8/11 được xem là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Một nguồn tin tiết lộ: "Taylor và Karlie từng gắn bó như hình với bóng trong nhiều năm. Họ làm mọi thứ cùng nhau, vì vậy khi tình bạn bắt đầu tan vỡ, đó là một sự thay đổi rất lớn".

Taylor Swift và Karlie Kloss đang có mối quan hệ tốt đẹp hơn bao giờ hết kể từ khi xuất hiện những tin đồn rạn nứt tình bạn.

Theo người trong cuộc, những sự việc xảy ra trong quá khứ đã khiến hai ngôi sao dần xa cách, không còn thường xuyên gặp gỡ như trước. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không kéo dài mãi mãi.

"Họ đã hàn gắn mối quan hệ từ vài năm trước và cả hai đều bỏ qua những chuyện đã xảy ra. Hiện tại, họ đang có mối quan hệ tốt đẹp", nguồn tin cho biết.

Đáng chú ý, việc Taylor Swift mời Karlie Kloss tham dự đám cưới với Travis Kelce vào tháng 7/2026 được cho là dấu mốc quan trọng trong quá trình hàn gắn. Nguồn tin nhấn mạnh nữ ca sĩ thực sự mong muốn người bạn cũ có mặt trong khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời mình.

"Họ đã hòa thuận từ khá lâu. Nhưng hiện tại, mọi chuyện chắc chắn tốt đẹp hơn rất nhiều so với những năm trước và cả hai đã trở nên thân thiết hơn", người này chia sẻ.

Trước đó, Taylor Swift và Karlie Kloss khiến người hâm mộ bất ngờ khi cùng xuất hiện tại khu vực VIP trên sân Arrowhead, theo dõi trận đấu giữa Kansas City Chiefs và New York Jets. Hai ngôi sao được bắt gặp vui vẻ trò chuyện, cổ vũ và ôm nhau. Mẹ của Taylor Swift cùng mẹ Travis Kelce cũng có mặt trong dịp này.

Trước đó, Taylor Swift và Karlie Kloss khiến người hâm mộ bất ngờ khi cùng xuất hiện tại khu vực VIP trên sân Arrowhead.

Taylor Swift và Karlie Kloss bắt đầu thân thiết từ năm 2013, sau khi nữ ca sĩ biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Cả hai từng xuất hiện trên trang bìa Vogue năm 2015, đồng thời Karlie Kloss còn góp mặt trong MV Bad Blood của Taylor Swift.

Tuy nhiên, tình bạn dần vướng tin đồn rạn nứt khi hai người ít xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt, Taylor Swift không tham dự các lễ cưới của Karlie Kloss vào năm 2018 và 2019. Năm 2019, Page Six từng đưa tin mâu thuẫn xuất phát từ việc Karlie Kloss bị cho là tự ý mời bạn bè đến nhà Taylor Swift. Tuy nhiên, đại diện siêu mẫu đã phủ nhận thông tin này.

Đến năm 2023, Karlie Kloss bất ngờ xuất hiện tại một đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn The Eras Tour, dù không ngồi cùng nhóm bạn thân của Taylor Swift ở khu vực VIP.

Taylor Swift và Karlie Kloss bắt đầu thân thiết từ năm 2013, sau khi nữ ca sĩ biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show.

Sau nhiều năm đồn đoán, những lần xuất hiện chung gần đây cho thấy tình bạn giữa Taylor Swift và Karlie Kloss đang bước sang chương mới. Dù đại diện hai ngôi sao chưa lên tiếng, thông tin cả hai ngày càng thân thiết vẫn khiến người hâm mộ vui mừng.