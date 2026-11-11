Taylor Swift và chồng vướng tranh cãi vì biệt thự 5,35 triệu USD, hàng xóm bất ngờ lên tiếng

Theo Page Six, kế hoạch cải tạo căn biệt thự ven hồ của Taylor Swift và Travis Kelce tại Bratenahl, Ohio, tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận trong cộng đồng dân cư địa phương.

Cặp đôi mua bất động sản trị giá 5,35 triệu USD, tương đương khoảng 140 tỷ đồng, vào tháng 3/2026. Căn biệt thự rộng lớn có tám phòng ngủ, 11 phòng tắm, tọa lạc bên hồ Erie.

Kế hoạch cải tạo căn biệt thự ven hồ của Taylor Swift và Travis Kelce tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận.

Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng hàng rào riêng tư bằng nhôm màu đen cao khoảng 1,8 m cùng việc thay đổi cảnh quan sân vườn đã khiến một số người dân sống gần đó phản đối.

Ngày 10/11, hội đồng thẩm định kiến trúc địa phương dự kiến tổ chức thêm một cuộc họp để thảo luận về những đề xuất cải tạo. Đáng chú ý, giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, một người hàng xóm đã lên tiếng bảo vệ Taylor Swift và Travis Kelce.

"Tôi nghĩ mọi người rất hào hứng. Tôi thấy điều đó thật tuyệt. Tôi không nghĩ người dân đang tức giận", người này chia sẻ với Page Six.

Theo nguồn tin, sự phản đối chủ yếu đến từ một số hộ dân sống sát căn biệt thự.

"Tôi nghĩ chỉ có những người hàng xóm ở hai bên phản đối. Tôi không biết tại sao họ lại phản đối, bởi cặp đôi đã sửa sang ngôi nhà rất đẹp", người này nói.

Cặp đôi mua bất động sản trị giá 5,35 triệu USD, tương đương khoảng 140 tỷ đồng, vào tháng 3/2026.

Người hàng xóm còn chủ động liên hệ với các thành viên trong cộng đồng trước cuộc họp, mong muốn Taylor Swift và Travis Kelce không cảm thấy bị xa lánh khi chuyển đến sinh sống.

"Chúng tôi không muốn họ cảm thấy không được chào đón. Những người còn lại trong khu dân cư chắc chắn sẽ ủng hộ", nguồn tin khẳng định.

Dù vậy, một số cư dân vẫn bày tỏ lo ngại về tác động của kế hoạch cải tạo. Cụ thể, hàng rào mới được cho là có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của đàn hươu trong khu vực. Ngoài ra, việc thay đổi cây xanh và bụi rậm hiện có cũng gây tranh cãi.

Bà Katherine Bolton, người sống cạnh căn biệt thự hơn 30 năm, đặc biệt lo ngại kế hoạch trồng cây thường xanh gần đường ống thoát nước chung đã tồn tại khoảng một thế kỷ. Bà cảnh báo rễ cây có thể gây tắc nghẽn nghiêm trọng và cho biết từng nhận báo giá 75.000 USD để bảo vệ đường ống.

Trước những ý kiến này, Jacob Kutz, đại diện đơn vị phụ trách kế hoạch cải tạo, giải thích rằng Taylor Swift và Travis Kelce muốn đảm bảo sự riêng tư và an ninh. Ông cũng cho biết phương án ban đầu là xây hàng rào cao khoảng 2,4 m, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 1,8 m và không kéo dài đến sát hồ Erie.

Hiện Taylor Swift và Travis Kelce chưa trực tiếp tham dự các cuộc họp, thay vào đó cử đại diện làm việc với chính quyền địa phương. Dù vẫn tồn tại bất đồng, những chia sẻ mới nhất cho thấy cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều cư dân Bratenahl. Đại diện hai ngôi sao hiện chưa đưa ra phản hồi về diễn biến mới của vụ việc.

Hiện Taylor Swift và Travis Kelce chưa trực tiếp tham dự các cuộc họp, thay vào đó cử đại diện làm việc với chính quyền địa phương.