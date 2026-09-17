Taylor Swift và chồng gặp trở ngại khi tăng cường an ninh xung quanh biệt thự

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là gặp trở ngại trong kế hoạch tăng cường an ninh cho căn biệt thự mới bên hồ Erie, Ohio khi đề xuất xây hàng rào cao 8 feet (khoảng 2,4 m) của cặp đôi không được hội đồng quy hoạch địa phương thông qua.

Theo Daily Mail, Taylor Swift và Travis Kelce muốn dựng hàng rào cao khoảng 2,4 m bao quanh khu bất động sản tại Bratenahl, Ohio nhằm tăng sự riêng tư và đảm bảo an ninh cho căn biệt thự nằm sát hồ Erie. Tuy nhiên, Hội đồng Rà soát Kiến trúc Bratenahl đã bác bỏ hoặc không xem xét đề xuất này trong hai cuộc họp diễn ra hồi tháng 8 và đầu tháng 9.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là gặp trở ngại trong kế hoạch tăng cường an ninh cho căn biệt thự mới bên hồ Erie, Ohio.

Nguyên nhân xuất phát từ quy định địa phương, theo đó hàng rào tại những căn nhà ven hồ chỉ được cao tối đa khoảng 0,76 m. Trường hợp muốn xây cao hơn, hàng rào phải có ít nhất 75% diện tích thiết kế dạng thông thoáng để không che khuất tầm nhìn ra hồ, đồng thời góp phần bảo vệ giá trị bất động sản trong khu vực.

Theo nguồn tin, sau khi trao đổi với hàng xóm và chính quyền địa phương, Taylor Swift và Travis Kelce đã đồng ý sử dụng một hàng rào thấp hơn, đồng thời không bao quanh toàn bộ khuôn viên. Travis Kelce được cho là khá thiện chí và nhã nhặn trong quá trình làm việc với giới chức địa phương về yêu cầu xây dựng.

Không chỉ dựa vào hàng rào, cặp đôi còn triển khai thêm các biện pháp bảo vệ khác cho căn nhà. Page Six tiết lộ. Taylor Swift và Travis Kelce đã lắp hệ thống cảnh báo xung quanh khuôn viên. Một người hàng xóm kể lại rằng khi tiến quá gần căn nhà, họ từng nghe hệ thống phát cảnh báo bằng giọng nói, yêu cầu không được tiếp tục đi vào khu vực riêng tư.

Taylor Swift và Travis Kelce đã lắp hệ thống cảnh báo xung quanh khuôn viên.

Dù vậy, việc Taylor Swift và Travis Kelce chuyển đến đây dường như không gây quá nhiều xáo trộn cho khu dân cư. Patricia Knight Gary - một môi giới bất động sản lâu năm tại địa phương, cho biết bà chỉ biết thông tin cặp đôi chuyển đến sau khi chuyện này được công khai.

Theo Patricia Knight Gary, những người hàng xóm tỏ ra khá hào hứng với sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng và hy vọng có thể bắt gặp Taylor Swift hoặc Travis Kelce trong khu vực.

Travis Kelce mua căn biệt thự này hồi tháng 3, trước khi kết hôn với Taylor Swift vào tháng 7 tại Madison Square Garden. Bất động sản rộng khoảng 21.000 feet vuông (gần 1.950 m²) có giá 5,35 triệu USD, gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, phòng trò chơi và rạp chiếu phim riêng.

Travis Kelce mua căn biệt thự này hồi tháng 3, trước khi kết hôn với Taylor Swift vào tháng 7.

Đây là một phần trong danh mục bất động sản ngày càng mở rộng của. Taylor Swift và Travis Kelce, với các căn nhà tại Kansas, New York, Tennessee, Rhode Island và California. Bratenahl cũng chỉ cách Cleveland Heights vài dặm - nơi Travis Kelce từng lớn lên trước khi trở thành ngôi sao của Kansas City Chiefs.