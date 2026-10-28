Taylor Swift trở thành nghệ sĩ trẻ nhất được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville

Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc khi chính thức được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville vào ngày 26/10. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận được danh hiệu này, đồng thời có dịp nhìn lại những ảnh hưởng sâu sắc mà Nashville mang đến cho hành trình sáng tác và trưởng thành của cô.

Theo tạp chí PEOPLE, lễ vinh danh diễn ra tại Trung tâm Âm nhạc Thành phố ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ. Tại đây, Taylor Swift bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng nhạc sĩ đã đồng hành, truyền cảm hứng và góp phần định hình con đường nghệ thuật của cô. Với 14 giải GRAMMY trong sự nghiệp, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ là một ngôi sao nhạc pop hàng đầu mà còn là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng đáng chú ý của thế hệ mình.

Trong bài phát biểu, Taylor Swift nhấn mạnh vai trò của những người sáng tác tại Nashville đối với quá trình trưởng thành của bản thân. Cô cho rằng các nhạc sĩ sở hữu khả năng đặc biệt trong việc thấu hiểu bản chất con người, diễn giải cảm xúc và thể hiện sự đồng cảm thông qua âm nhạc. Tuy nhiên, phía sau những tác phẩm giàu cảm xúc ấy vẫn là những con người bình thường, luôn làm việc, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng mình may mắn khi có cơ hội thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, đi khắp thế giới và hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Dẫu vậy, cô không quên những nền tảng đã được hình thành trong thời gian gắn bó với Nashville. Theo Taylor Swift, chính những nguyên tắc và kinh nghiệm tích lũy tại thành phố này đã giúp cô phát triển khả năng sáng tác, đồng thời tạo nên sự linh hoạt trong hành trình âm nhạc sau này.

"Lý do duy nhất giúp tôi có được sự khéo léo như vậy trong quá trình sáng tạo là nhờ những nguyên tắc và nền tảng mà tôi đã học được ở Nashville, và tôi không bao giờ quên điều đó dù chỉ một giây phút", Taylor Swift chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ niềm tự hào khi được gia nhập Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville, nơi quy tụ những tên tuổi có đóng góp nổi bật cho âm nhạc. Với nữ ca sĩ, đây không đơn thuần là một danh hiệu nghề nghiệp mà còn là sự ghi nhận dành cho thành phố đã góp phần định hình con người và những giá trị nghệ thuật mà cô theo đuổi.

Taylor Swift khẳng định Nashville đã mài giũa và hoàn thiện những phẩm chất mà cô tự hào nhất trong cuộc đời. Dù sự nghiệp ngày càng mở rộng trên phạm vi quốc tế, nữ ca sĩ vẫn xem những bài học từ cộng đồng sáng tác tại đây là nền tảng không thể thay thế.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Taylor Swift diện chiếc váy ngắn nhung màu đỏ tía đính pha lê, kết hợp chất liệu chiffon thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của thương hiệu Raisa Vanessa. Nghệ sĩ Brad Paisley đảm nhận vai trò giới thiệu nữ ca sĩ trong buổi lễ.

Trước đó, vào ngày 11/8, Mark Ford, giám đốc điều hành Quỹ Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville, đã công bố Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ được vinh danh năm 2026. Cô được xướng tên ở hạng mục Nhạc sĩ/Nghệ sĩ đương đại với mốc 20 năm hoạt động, trở thành người trẻ nhất từng nhận được vinh dự này.

Cùng được vinh danh trong năm nay còn có Lyle Lovett, Bruce Channel, Shawn Camp và Lee Thomas Miller, những nghệ sĩ, nhạc sĩ có đóng góp đáng kể cho nền âm nhạc Mỹ. Sự góp mặt của Taylor Swift trong danh sách tiếp tục cho thấy vị trí đặc biệt của cô trong lĩnh vực sáng tác, bên cạnh thành công rộng lớn với tư cách ca sĩ biểu diễn.

Mối gắn bó giữa Taylor Swift và Nashville đã bắt đầu từ khi cô còn trẻ. Trong một tuyên bố được PEOPLE đăng tải trước lễ vinh danh, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô luôn xem Nashville là nơi lý tưởng để sinh sống và phát triển sự nghiệp âm nhạc. Cô mong muốn được học hỏi từ những người giỏi nhất, hòa mình vào cộng đồng kể chuyện bằng âm nhạc và trưởng thành trong môi trường coi trọng sự chăm chỉ, quyết tâm cùng trí tưởng tượng.

Theo Taylor Swift, điều khiến Nashville trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở truyền thống âm nhạc lâu đời mà còn ở tinh thần làm nghề bền bỉ. Tại đây, các nhạc sĩ vẫn đều đặn làm việc ngay cả khi cảm hứng chưa xuất hiện, bởi sáng tác không chỉ phụ thuộc vào tài năng mà còn đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật.

Kể từ năm 1970, Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville đã vinh danh 254 nhạc sĩ. Đây là nơi ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật cho hoạt động sáng tác và sự phát triển của âm nhạc. Việc Taylor Swift được xướng tên ở tuổi 36 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi cô đã xây dựng được sự nghiệp trải dài qua nhiều thể loại, từ nhạc đồng quê đến pop và những thử nghiệm âm nhạc đa dạng hơn.

Trước đó, Taylor Swift cũng được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2026 cùng nhiều tên tuổi như Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley, Gene Simmons, Kenny Loggins, Alanis Morissette và Christopher "Tricky" Stewart. Theo thông tin được công bố, Stevie Wonder từng trở thành người trẻ nhất được vinh danh tại đây vào năm 1983, khi mới 32 tuổi.

Với Taylor Swift, những dấu mốc mới không chỉ phản ánh thành công thương mại hay sức hút của một ngôi sao toàn cầu. Chúng còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của cô trong lĩnh vực sáng tác, nơi những câu chuyện cá nhân, khả năng quan sát và sự nhạy cảm với cảm xúc con người trở thành nền tảng cho âm nhạc.

Được Nashville ghi ở tuổi 36 là một cột đáng nhớ trong hành trình ấy. Và qua bài phát biểu tại lễ vinh danh, Taylor Swift một lần nữa cho thấy dù đã vươn xa từ những ngày đầu theo đuổi nhạc đồng quê, cô vẫn trân trọng nơi đã nuôi dưỡng đam mê, trao cho mình những bài học đầu tiên và góp phần tạo nên nghệ sĩ như hiện tại.