Taylor Swift tạo hiệu ứng bùng nổ tại lễ trao giải CMA 2026 khi màn tái xuất sân khấu nhạc đồng quê sau 13 năm góp phần kéo lượng người xem chương trình tăng đáng kể. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ không chỉ khơi gợi hoài niệm về những ngày đầu sự nghiệp mà còn cho thấy sức hút của cô vẫn đủ sức tạo hiệu ứng với khán giả ở nhiều thế hệ.

Theo Variety, lễ trao giải CMA 2026 ghi nhận lượng người xem tăng 26% so với kỳ trước, riêng nhóm khán giả từ 18-49 tuổi tăng tới 55%. Những con số này được công bố sau màn trình diễn được mong chờ của Taylor Swift, người từng khởi nghiệp với dòng nhạc đồng quê trước khi trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Ở tuổi 36, Taylor Swift trở lại sân khấu CMA với đề cử Đĩa đơn của năm dành cho “I Knew It, I Knew You” – ca khúc cô sáng tác cho bộ phim “Toy Story 5”. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ biểu diễn tại lễ trao giải kể từ năm 2013, đánh dấu khoảng thời gian 13 năm vắng bóng trên sân khấu từng gắn liền với những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp.

Màn trình diễn được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn âm nhạc. Taylor mở đầu bằng những hình ảnh hậu trường, đi qua khán phòng nơi quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của nhạc đồng quê trước khi tiến lên sân khấu. Tiết mục kết hợp hai giai đoạn âm nhạc của nữ ca sĩ, từ bản hit đầu tiên “Our Song” đến ca khúc mới “I Knew It, I Knew You”.

Không chỉ gợi nhắc quá khứ, Taylor còn khéo léo đưa những yếu tố mới vào màn trình diễn. Cây đàn guitar màu xanh lấp lánh được trang trí bằng họa tiết đám mây lấy cảm hứng từ “Toy Story 5” trở thành điểm nhấn, tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc, điện ảnh và hình ảnh hiện tại của cô.

Đặc biệt, Keith Urban góp mặt trên sân khấu, chơi banjo trong phần trình diễn “Our Song”. Phía sau hậu trường, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Brad Paisley, Little Big Town, Sugarland, Brooks and Dunn, Lainey Wilson, Eric Church và Bill Anderson cũng xuất hiện, góp phần tạo nên không khí tôn vinh những giá trị lâu đời của nhạc đồng quê.

Dù không giành chiến thắng ở hạng mục Đĩa đơn của năm, Taylor vẫn có vai trò quan trọng trong đêm trao giải. Cô xuất hiện vào cuối chương trình để trao giải Thành tựu trọn đời Willie Nelson cho bộ đôi Brooks and Dunn. Trong phần giới thiệu, nữ ca sĩ nhấn mạnh những đóng góp của họ với hàng loạt ca khúc như “Boot Scootin' Boogie”, “My Maria”, “Red Dirt Road” và “Ain't Nothing 'Bout You”, đồng thời khẳng định đây là những nghệ sĩ xứng đáng với danh hiệu cao quý.

Taylor chia sẻ giải thưởng được trao cho những nghệ sĩ đạt đến đỉnh cao thành tựu trong nhạc đồng quê, đồng thời sở hữu sức hút cá nhân đặc biệt – những yếu tố mà Brooks and Dunn đã thể hiện xuyên suốt sự nghiệp.

Sự trở lại của Taylor Swift tại CMA vì thế không đơn thuần là một màn biểu diễn sau nhiều năm vắng bóng. Đó còn là cuộc hội ngộ giữa nữ ca sĩ với nơi khởi nguồn sự nghiệp, nhắc nhớ rằng dù đã bước xa khỏi nhạc đồng quê, những dấu ấn đầu tiên vẫn là một phần không thể tách rời trong hành trình âm nhạc của cô.